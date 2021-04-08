官方直降5000元 現在入手HTC U20 5G正是時候

雖然今年僅在年初宣布推出旗下首款對應5G連網的中階手機Desire 21 Pro 5G，但HTC稍早宣布將去年推出的旗艦手機HTC U20 5G售價一口氣調降新台幣5000元，亦即讓原價為新台幣18990元的旗艦手機，僅以新台幣13990元價格銷售。

依照HTC說明，從即日起至4月11日期間針對HTC U20 5G提供的超級折扣優惠，除了直接折抵新台幣5000元，更額外提供登錄加贈HTC馬卡龍真無線藍牙耳機，以及透視雙料防震邊框殼，另外更增加於指定通路購買配件5折優惠。

相比後來推出的Pixel 5、Galaxy A52，HTC U20 5G依然有不少規格優勢

雖然是去年推出機種，但是相比後來由Google推出、同樣採用Qualcomm Snapdragon 765G處理器的Pixel 5，以及今年由三星推出、採用Snapdragon 750G處理器的Galaxy A52，原本價位同樣是在新台幣18990元的HTC U20 5G，則是直接調降為新台幣13990元，硬體規格依然維持採用Snapdragon 765G處理器，並且配置8GB記憶體與256GB儲存容量，同時也有更大螢幕與更大電池容量，甚至5G連網規格更支援完整台灣服務頻段。

其中，Pixel 5僅採用6吋螢幕，電池容量更僅有4080mAh，處理器雖然與HTC U20 5G同樣為Snapdragon 765G處理器，並且擁有Google原生作業系統支援，以及Google Camera技術加持的夜視拍攝功能，但主相機廣角僅搭載1600萬畫素鏡頭，另外也僅搭配1200萬畫素超廣角鏡頭，在螢幕、電池與相機規格便與HTC U20 5G有不少差距，目前建議售價更恢復至新台幣18990元。

而三星今年剛推出的Galaxy A52，則是定位在中階手機產品，即便採用6400萬畫素廣角鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭，以及同為500萬畫素的微距鏡頭與景深鏡頭組合，在處理器規格仍略低於HTC U20 5G，同時電池容量也相對較小。

若與今年初同樣由HTC推出的中階手機Desire 21 Pro 5G比較，雖然同樣支援5G連網手機，但處理器規格為Snapdragon 690處理器，相比HTC U20 5G搭載的Snapdragon 765G處理器仍有不少差距，尤其在目前越來越多App服務更著重人工智慧運算，Snapdragon 765G處理器相對能有更高人工智慧運算效能，同時以整體運算表現也貼近Snapdragon 800系列處理器效能，因此能讓更多App能以更流暢形式執行使用。

Snapdragon 765G處理器效能、大螢幕、大電量仍佔優勢

雖然後繼產品Snapdragon 780G處理器已經問世，但目前仍僅由小米11 Lite獨占，並且僅在中國市場銷售情況下，即便Snapdragon 765G處理器實際效能不比Snapdragon 865處理器，或是後續推出的Snapdragon 888處理器，但依然是定位在高階旗艦處理器產品，因此無論是藉由Elite Gaming設計對應更高遊戲執行效能，或是讓日常生活經常使用App服務流暢運作，Snapdragon 765G處理器都能順利應付。

此外，兩款手機在相機規格上也有差異HTC U20 5G採用解像能力更高的3200萬畫素視訊鏡頭，並且搭配4800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及各為200萬畫素規格的微距鏡頭與景深鏡頭，同時能藉由處理器人工智慧運算，對應更快場景識別與夜間拍攝功能。

而其他部分，則包含採用支援QC 4.0快充功能的5000mAh電池設計，並且採用正向喇叭系統，讓使用者能配合20:9顯示比例的6.8吋開孔螢幕感受影音內容，至於連網部分更標榜完整相容台灣地區5G網路連接頻段，包含n1/n3/n28/n41/n78在內的EN-DC頻段，因此不用擔心未來5G連網頻段在台灣發展狀況。

目前HTC U20 5G分別提供墨晶綠、晶岩白及曜岩黑三款配色，在HTC春季購物節僅需新台幣13990元即可購機，另外更額外透過上網登錄即可加贈HTC馬卡龍真無線藍牙耳機，以及透視雙料防震邊框殼，另外還包含加購指定配件5折優惠。

至於年初推出的Desire 21 Pro 5G，以及去年推出僅支援4G連網功能的Desire 20+，同樣也在HTC春季購物節提供購機可享配件購物金優惠，甚至學生還可額外享有校園方案9折優惠，但手機售價就沒有額外作調整，因此也讓HTC U20 5G此次售價變得更加划算。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》