打造數位商店應用！元太科技打造的電子紙標籤 可同時顯示四色

元太科技 (E Ink)宣布推出可對應黑、白、紅、黃四色顯示的電子紙E Ink Spectra 3100，藉此擴大電子貨架標籤與零售看板應用模式。

在此之前，元太科技就已經開始將電子紙技術應用在電子貨架標籤，或是零售數位看板，但當時僅能對應單色或雙色顯示，後續則在2013年推出對應黑、白、紅，以及黑、白、黃三色顯示的E Ink Spectra電子紙。

此次宣布推出可同時對應四色顯示的E Ink Spectra 3100，代表將能讓電子紙滿足更多電子貨架標籤，以及零售看板顯示使用需求，另外也能配合電子紙低耗電、節能，以及可配合連網控制顯示內容等特性，藉此打造管理、佈署應用更方便的數位商店應用模式。

依照先前想像，元太科技認為未來數位商店將會因應店內促銷活動隨時動態調整貨架標籤內容，同時一旦架上商品售罄，即可配合系統立即更改標籤顯示內容，或是因應促銷活動調整顯示價格，無須額外透過人力逐一更改或修正。

而此次推出的E Ink Spectra 3100除了對應廣視角顯示特性，更可選擇搭配在更換畫面時顯示閃爍，藉此詮釋活動推廣時的吸睛效果，此外標籤本身更可對應低溫及高溫環境使用，讓業者能順利應用在數位商店任何場景。

目前元太科技已經針對不同使用需求打造各類數位標籤，同時也能透過不同尺寸規格設計套用在各類商品、貨架，讓業者能更快配合銷售策略調整貨品價格。

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