蘋果悄悄更新開發者、音樂創作者使用App圖示設計

依照蘋果近期針對開發者釋出新版App Store Connect App，以及針對音樂創作者釋出的新版Apple Music for Artists App，各自所換上圖示設計風格，似乎意味新版iOS 15將會在圖示在內設計風格重新作調整。

從新版圖示設計風格顯示，將從原本簡化扁平風格調整為邊緣帶有框線，同時圖示設計像是採用刻印形式呈現，在視覺上顯然有明顯不同感受。

而從這兩款App圖示設計改變情況，或許意味預計在WWDC 2021期間公布的新版iOS 15，以及包含新版macOS在內作業系統都會換上相同圖示風格設計，另外包含操作介面也預期會作調整。

沒意外的話，新版App圖示設計也會加入支援深色模式 (Dark Mode)，同時新版作業系統將會進一步對應更安全的用戶隱私安全保護。

不過，目前蘋果並未對此次圖示設計調整作任何回應，因此也有可能只是針對開發者或內容創作者使用App作區隔。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》