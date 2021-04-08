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東京電玩展2021 確定維持線上舉辦

聯合新聞網 / 楊又肇

日前有消息透露今年度的東京電玩展依然會調整為線上形式舉辦後，主辦單位電腦娛樂供應商協會 (CESA)稍早也公布正式說法，除了確定將會在9月30日至10月3日間以線上形式呈現東京電玩展2021展會活動內容，依然會在過往使用的幕張展覽館由各個遊戲業者設置實體攤位，並且開放媒體與網紅申請入場採訪，並且進行遊戲新作等內容實際體驗。

相較不久前同樣確定將全面調整為線上形式舉辦的E3 2021，東京電玩展做出這樣的調整，顯然也是考量方便遊戲業者更容易展出，並且讓媒體能順利取材報導，同時也能透過網紅影響力擴散遊戲及展會內容宣傳效果，在某種程度上也算是取得不同需求的平衡。

依照電腦娛樂供應商協會說明，一連四天的展會活動中，將會透過線上直播方式呈現各家遊戲業者新作內容，同時也會盡可能同步提供免費試玩版本，讓線上觀看的玩家也能在家下載體驗。另一方面，針對東京電玩展過去也吸引不少人消費的物販區，此次也與日本亞馬遜合作打造專屬購物區，讓玩家可以直接購買展會相關商品，甚至也能配合直播進行導購。

由於全面改為線上呈現，因此今年度的東京電玩展也將採全程免費參與。

值得一提的是，此次官方合作直播平台中，除了YouTube、Twitter、niconico、Twitch、Facebook，此次為了吸引廣大中國玩家關注，同時也與抖音、鬥魚、嗶哩嗶哩等中國直播平台合作，藉此讓日本、中國、歐洲及美國地區玩家都能參與今年度的東京電玩展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

東京 直播 網紅

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