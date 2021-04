韓國推出世界第一個AI女團「Eternity」 網友：怕.jpg

在這支初試啼聲的 MV 底下,有則留言獲得壓倒性的 6400 個讚,「抱歉,這是我看過韓國流行樂(KPOP)中最嚇人的東西。沒有惡意,但這(MV)超級詭異。」

由於韓國偶像流行音樂(KPOP)已然在世界上形成一股潮流,每年都有摩拳擦掌的新人想成為韓流偶像,現在更有人工智慧要加入戰局,未來的競爭可以想見將越演越烈。

鑽研人工智慧技術的韓國公司「Pulse9」,近期推出人類史上第一個人工智慧女子偶像團體「Eternity」,號稱所有團員及演出內容都由 AI 技術合成,並非真實人類。

AI 女團,你買單嗎?

AI 公司「Pulse9」去年就已經為此 AI 女團舉辦盛大的投票活動,利用 AI 技術演算大量女偶像、演員、網紅的臉,重新合成創造出 101 名所謂的「AI 練習生」(此數字很明顯引用自韓國知名選秀電視節目《PRODUCE 101》系列)、並放在社群網站上,由網友選出最受歡迎的外表的前 11 名組成「 AI 女團」。

據稱該公司意圖將這 11 名 AI 女偶像組成數個不同的團體發行不同歌曲,因此第一支出道 MV 僅有其中的 5 名 AI 少女參與。

但人類們顯然並不買帳,在這支初試啼聲的 MV 底下,有一則留言獲得壓倒性的 6400 個讚,「抱歉,這是我看過韓國流行樂(KPOP)中最嚇人的東西。沒有惡意,但這(MV)超級詭異。」(sorry, it’s the scariest thing of kpop I have ever seen. no hate, but it’s soooo creepy 🗿🗿🗿)

韓國 AI YouTuber & 新聞主播案例

在此之前,上個月一位專做歌曲翻唱的韓國 YouTuber 「Rui」突然公佈她的臉部其實不是真的,而是 AI 合成,聲音及頸部以下雖然是她本人親自出演,但頭部僅有頭髮是她原來的,臉蛋及五官等等全都由人工智慧技術合成。

此外,去年底韓國 MBN 電視台和人工智慧開發公司 MoneyBrain 發表了該台新聞主播金柱夏(Kim Joo-ha)的 AI 版本,在餵給其本尊的大量播報資料並充分調教後,在新聞室幕後工作如常製作好的前提下(幕後工作人員將當日新聞先撰寫出來、製作部門打出字幕和剪輯好要插入的影片後),就能在一分鐘內超快速地產出約 1,000 字左右的播報,並輸出為影片。

《本文作者蜜雅,原文刊登於合作媒體INSIDE,聯合新聞網獲授權轉載。》