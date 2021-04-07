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逾5億用戶個資外洩 臉書：有心人抓取非遭駭

中央社 / 舊金山7日綜合外電報導
超過5億3000萬臉書用戶的資訊上週末被上傳至駭客論壇與人分享，促使臉書出面解釋事情緣由，並呼籲民眾在隱私設定上提高警覺。 圖／ingimage
超過5億3000萬臉書用戶的資訊上週末被上傳至駭客論壇與人分享，促使臉書出面解釋事情緣由，並呼籲民眾在隱私設定上提高警覺。 圖／ingimage

社群媒體巨擘臉書（Facebook）今天表示，駭客2019年從逾5億用戶「抓取」個資，從中利用的是一個設計用來方便民眾從往來名單找尋友人的工具。

法新社報導，超過5億3000萬臉書用戶的資訊上週末被上傳至駭客論壇與人分享，促使臉書出面解釋事情緣由，並呼籲民眾在隱私設定上提高警覺。

臉書產品管理主任克拉克（Mike Clark）貼文表示：「惡意行為者取得這些資料並非透過入侵臉書系統，而是2019年9月之前在臉書平台上抓取而來，這層了解是非常重要的。 」

「這是科技業者與詐騙分子間持續且敵對性關係的又一例證，後者蓄意違法平台政策來抓取網路服務。」

根據美國多家媒體的報導，遭上傳論壇分享的個資包括電話號碼、生日、電郵地址，且部分似乎仍是用戶的目前資料。

根據臉書說法，遭竊資料並不包括密碼或金融資訊。

「抓取」指的是一種技術，利用自動軟體來搜集網路所公開分享的資訊。

法新社報導，以色列網路犯罪情報業者HudsonRock技術長加爾（Alon Gal）3日在微網誌推特（Twitter）表示：「全部5億3300萬筆臉書紀錄已外洩供免費使用。」

加爾指臉書犯下「徹底疏失」。

他推文說：「壞蛋肯定會把那些資訊用於社交工程、詐騙、入侵以及行銷等。」

詐騙 駭客 個資

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