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最快三年後亮相！雷軍直播談小米造車：定價人民幣10萬元以上中高階市場

聯合新聞網 / 楊又肇

小米執行長雷軍在4月6日晚間透過直播形式分享關於全新小米標誌設計，以及造車的想法，其中透露小米打造首款電動車價位將鎖定人民幣10萬元以上的中高階市場，預計最快在三年後亮相。

而關於小米第一款電動車是否沿用小米品牌，雷軍表示希望再多一些時間思考、研究，預期會在後續再做說明。

至於定價部分，雷軍表示透過微博舉辦投票得到結果，有超過66%以上的人希望小米打造電動車價位控制在人民幣10萬元以上，僅8%左右人數希望價位設定在人民幣30萬元區間。此外，投票結果也顯示約45%比例希望小米第一款電動車是房車形式，40%比例則希望是休旅車形式，但具體設計還是會透過內部團隊討論後決定。

從價位來看，許多人還是希望小米可以成為市場價格破壞者，藉由過往在手機市場打破價位常態的作法，讓電動車價格也能更加親民化。不過，即便可在價位上實現破壞創新，勢必也會讓車輛設計反應在實際價位上，一如日前推出的小米MIX Fold雖然能以更親民價位進入市場，但相比三星打造的Galaxy Z Fold系列設計，則被批評螢幕邊框相對明顯等問題。

在相關說明中，雷軍也表示目前小米已經投資將近10間汽車相關企業，其中包含同樣在電動車發展有所著墨的蔚來汽車與小鵬汽車，同時許多產品也與汽車有所關聯，並且持有超過100項汽車相關技術專利，同時也說明可將旗下諸如空調、空氣清淨器及加濕器等產品設計應用在車輛。

依照先前雷軍表示，小米造車將會是自己最後一次重大創業，同時將賭上所有聲譽及成就而戰，預計在未來10年內投資100億美元造車，同時也強調相比過去幾年情況，小米目前手邊已經有人民幣1080億元可用資金，同時也有超過萬人規模的研發團隊，而小米過去以來更在手機、物聯網產品發展累積諸多經驗與專利，因此認為已經有能力可以自行造車。

另外，針對日前宣布啟用的全新小米標誌，雷軍也透露其實一開始看也不習慣，但看了許久之後也就順眼許多。而在進一步說明中，雷軍表示小米原先的品牌標誌已經使用多年，因此在後來設計僅能小規模變動，除了從原本方形改為橢圓設計，實際上在字型、間距、色號等設計都有不同，甚至此次也針對海外地區使用的「Xiaomi」標誌重新作調整。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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