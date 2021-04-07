E3 2021線上形式將於6/12-15展開 但Sony仍未計畫參與…

日前已經向合作單位發出通知，確認原訂在6月15日至17日間以實體活動形式舉辦的E3 2021展期活動，將全面調整為線上形式，同時也確定將向所有人開放免費參與之後，E3活動主辦單位美國娛樂軟體協會 (ESA)執行長暨總裁Stanley Pierre-Louis發出聲明說明具體細節。

依照聲明表示，今年度的E3 2021確定會以全面線上形式舉辦，時間則會調整為6月12日至15日，並且全面開放免費參與。

同時，目前確定參與此次活動的業者，分別包含任天堂、微軟Xbox、CAPCOM、Konami、Ubisoft、Take-Two Interactive、華納兄弟遊戲 (Warner Bros. Games)、 Koch Media，接下來還會有更多業者加入。

但從目前公布參與名單中，並未看見Sony，意味接下來Sony仍有可能以獨立活動形式公布PlayStation平台遊戲新作。

而在相關說明中，Stanley Pierre-Louis強調今年雖然仍因為疫情影響，僅能以線上形式呈現E3 2021展會內容，但強調將會藉由網路形式呈現最佳線上展會效果，讓眾人可以更容易透過線上內容感受新電玩相關消息，並且參與互動。在聲明內容中，Stanley Pierre-Louis預期明年度的E3 2022將有辦法恢復以實體形式舉辦。

目前規劃中，使用者將能透過E3官方App線上參展，並且透過虛擬攤位形式瀏覽最新遊戲消息，甚至可以直接觀看遊戲宣傳影片，或是體驗遊戲內容。

在此之前，消息指稱美國娛樂軟體協會有意與NVIDIA攜手合作，預計透過GeForce NOW串流技術，讓更多人可以透過此項服務體驗各類遊戲內容，但此項傳聞似乎尚未獲得NVIDIA證實與回應，同時在此次對外聲明中也未特別提及。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》