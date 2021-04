HMD Global產品長Juho Sarvikas 確定將加盟Qualcomm擔任北美業務總裁

日前確認將於4月底離開的HMD Global產品長Juho Sarvikas,稍早由Qualcomm資深副總裁暨全球營運總裁Jim Cathey於個人Twitter證實,將會加入Qualcomm擔任副總裁暨北美地區業務總裁。

從早期Nokia時代開始,到目前的HMD Global發展,Juho Sarvikas與Nokia品牌已經累積長達15年關係。在加入HMD Global擔任產品長時,Juho Sarvikas更負責包含產品工程、設計與行銷。

雖然與Qualcomm著重晶片設計,並未有實質消費性產品生產情況相比,Juho Sarvikas過去以來持續與Nokia品牌手機發展有關的經歷,似乎牽扯不上任何關係,但若以產品行銷角度來看,或許Qualcomm更希望借重Juho Sarvikas過去以來對於手機產品熟悉經驗,藉此推廣Qualcomm晶片產品特色。

尤其在Qualcomm近期打造Snapdragon Insiders社群平台,希望藉此加強與粉絲、支持者之間互動關係,並且以此強化使用者對於Qualcomm處理器提供效能、使用體驗感受,或許透過Juho Sarvikas行銷宣傳能力,將能讓Qualcomm處理器產品宣傳有不同曝光效果。

Welcome & congratulations @sarvikas VP & President, North America @Qualcomm we are incredibly glad that you chose to join our team. Here’s to an exciting next chapter with #teamqualcomm