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HMD Global產品長Juho Sarvikas 確定將加盟Qualcomm擔任北美業務總裁

聯合新聞網 / 楊又肇

日前確認將於4月底離開的HMD Global產品長Juho Sarvikas，稍早由Qualcomm資深副總裁暨全球營運總裁Jim Cathey於個人Twitter證實，將會加入Qualcomm擔任副總裁暨北美地區業務總裁。

從早期Nokia時代開始，到目前的HMD Global發展，Juho Sarvikas與Nokia品牌已經累積長達15年關係。在加入HMD Global擔任產品長時，Juho Sarvikas更負責包含產品工程、設計與行銷。

雖然與Qualcomm著重晶片設計，並未有實質消費性產品生產情況相比，Juho Sarvikas過去以來持續與Nokia品牌手機發展有關的經歷，似乎牽扯不上任何關係，但若以產品行銷角度來看，或許Qualcomm更希望借重Juho Sarvikas過去以來對於手機產品熟悉經驗，藉此推廣Qualcomm晶片產品特色。

尤其在Qualcomm近期打造Snapdragon Insiders社群平台，希望藉此加強與粉絲、支持者之間互動關係，並且以此強化使用者對於Qualcomm處理器提供效能、使用體驗感受，或許透過Juho Sarvikas行銷宣傳能力，將能讓Qualcomm處理器產品宣傳有不同曝光效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Qualcomm Nokia

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