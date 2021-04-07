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與甲骨文訴訟紛爭超過10年 美最高院裁決Google未侵害Java相關著作資產

聯合新聞網 / 楊又肇

針對甲骨文從2010年開始指控Google侵害其持有Jave API相關著作資產，進而藉由Android作業系統獲利的訴訟，稍早由美國最高法院裁決Google勝訴，結束此項超過10年的訴訟紛爭。

Google與甲骨文在Java API著作資產使用侵權訴訟，最早源自甲骨文在2010年1月完成收購昇陽 (Sun)，並且取得昇陽持有Java相關著作資產，而同年8月則以Google旗下Android作業系統侵權使用Java API內容，進而影響甲骨文持有技術專利權益為由提告。

在過去以來的訴訟過程中，Google主張其作業系統採開放授權架構，同時也在昇陽實際併入甲骨文前便已取得合理使用權，因此並未涉及侵權，而法院在後續裁決也認定Google採用Java API內容是在合理範圍使用，並未構成侵權，但甲骨文則是持續向法院提出上訴，認為Google至少在未授權情況下任意使用37款JAVA API，並且從中獲取高額利潤，因此向Google提出高額金額求償。

不過，後續在美國聯邦法院裁決結果中，則認為API內容能以版權保護，因此認定Google主張合理使用的說法無效，而Google後續則是對此提出上訴。

後續於最高法院上訴裁決中，最終是以6:2投票推翻先前聯邦法院結果，認為Google在合理範圍內使用API內容，因此並未涉及侵權。依照法院裁決內容，強調雖然電腦程式在某種程度上享有版權保護，但考量電腦程式是以功能為導向運作，因此認為在合理範圍內使用API內容並沒有問題，同時也對程式設計應用發展有其重要性。

而法院這樣的裁決結果，顯然也讓業界鬆了一口氣，畢竟目前不少程式運作仰賴各類API資源串接，並且以此加快各類應用服務成長。若API內容由特定業者集中持有，顯然將會對程式應用發展造成阻礙。

另一方面，法院裁決結果也說明API內容可受版權保護，而提供合理使用也是促成程式應用發展進步動能之一，只是如何定義合理使用範圍，顯然就要看各個業者如何界定。

由於Android作業系統是眾多業者使用平台，而Java也是不少人撰寫程式時會使用資源，因此Google這次在最高法院裁決結果中勝訴，將使不少業界人士放下心中大石。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

甲骨文 Google

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