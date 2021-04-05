Tesla執行長Elon Musk 將擔任環球小姐選美賽事幕後營運公司董事成員

Tesla執行長Elon Musk近期顯然即將獲得全新頭銜，有可能成為推動環球小姐選美賽事的Endeavor Group (奮進集團)董事會成員。

Endeavor Group是由好萊塢著名經紀人Ari Emanuel創建，早期主要以藝人經紀業務營運，後續透過收購等交易擴大發展規模後，目前已經持有諸如UFC終極格鬥冠軍賽、邁阿密網球公開賽、紐約時裝周、弗瑞茲藝術博覽會，以及環球小姐選美賽事等活動舉辦權，另外也負責美國橄欖球大聯盟和美國冰球大聯盟運動員管理業務。

在近期計畫上市，並且向美國證券交易所遞交文件中顯示，Endeavor Group預計提名11位董事會成員，其中包含Tesla執行長Elon Musk。而依照Endeavor Group表示，選擇提名Elon Musk擔任董事會成員的原因，是因為看重其專業背景，同時也曾擔任其他上市公司董事，而在其創辦公司發展也有顯著成長。

不過，Elon Musk是否能成為Endeavor Group董事會成員，依然要獲得Endeavor Group股東票選才能正式擔任。

而雖然過去Elon Musk曾因在個人Twitter透露公司內部決議發展細節，遭美國證券交易委員會指疑有帶風向炒股情況，最終雖然因為支付罰款，並且不再擔任Tesla董事會主席，藉此與美國證券交易委員會達成和解，但Elon Musk依然有權擔任其他上市公司董事會成員。

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