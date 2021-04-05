快訊

感動！萬丹萬惠宮20年來發起捐血捐3萬5千多袋血

MLB／張育成雙安敲勝利打點 印地安人本季首勝開張

Tesla執行長Elon Musk 將擔任環球小姐選美賽事幕後營運公司董事成員

聯合新聞網 / 楊又肇

Tesla執行長Elon Musk近期顯然即將獲得全新頭銜，有可能成為推動環球小姐選美賽事的Endeavor Group (奮進集團)董事會成員。

Endeavor Group是由好萊塢著名經紀人Ari Emanuel創建，早期主要以藝人經紀業務營運，後續透過收購等交易擴大發展規模後，目前已經持有諸如UFC終極格鬥冠軍賽、邁阿密網球公開賽、紐約時裝周、弗瑞茲藝術博覽會，以及環球小姐選美賽事等活動舉辦權，另外也負責美國橄欖球大聯盟和美國冰球大聯盟運動員管理業務。

在近期計畫上市，並且向美國證券交易所遞交文件中顯示，Endeavor Group預計提名11位董事會成員，其中包含Tesla執行長Elon Musk。而依照Endeavor Group表示，選擇提名Elon Musk擔任董事會成員的原因，是因為看重其專業背景，同時也曾擔任其他上市公司董事，而在其創辦公司發展也有顯著成長。

不過，Elon Musk是否能成為Endeavor Group董事會成員，依然要獲得Endeavor Group股東票選才能正式擔任。

而雖然過去Elon Musk曾因在個人Twitter透露公司內部決議發展細節，遭美國證券交易委員會指疑有帶風向炒股情況，最終雖然因為支付罰款，並且不再擔任Tesla董事會主席，藉此與美國證券交易委員會達成和解，但Elon Musk依然有權擔任其他上市公司董事會成員。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

選美 上市公司 炒股

延伸閱讀

看新疆棉風暴 謝金河：中國獵巫全球化、特斯拉危險

一延再延！Tesla Semi電動卡車到底何時才要交車？

新電流大戰？Ford產品公關轟Tesla是販售「太監軟體」給消費者！

中國軍事體系拒絕採購Tesla？竟是超方便設備惹的禍！

相關新聞

Tesla執行長Elon Musk 將擔任環球小姐選美賽事幕後營運公司董事成員

Tesla執行長Elon Musk近期顯然即將獲得全新頭銜，有可能成為推動環球小姐選美賽事的Endeavor Group (奮進集團)董事會成員。

電晶體數量超過1000億組、更多NVIDIA「Hopper」H100 GPU細節曝光

相關消息指稱，NVIDIA接下來將準備推出代號「Hopper」的顯示架構，其中將導入MCM (Multi-Chip Module,多晶片模組)封裝設計，藉此讓電晶體數量可大幅增加，進而讓運算效能以更顯著形式增加。此外，為了解決目前顯示卡因為挖礦需求導致一卡難求情況，NVIDIA也計畫與EPIC Games、Valve合作，讓EPIC Games與Steam遊戲平台活躍玩家可以更容易買到顯示卡。

Google與飛雅特合作 在Fiat 500系列車款加入Google Assistant應用

Google稍早宣布與飛雅特合作，將在Fiat 500系列增加「Hey Google」版本，讓使用者能更容易透過Google Assistant控制車輛功能。

Uber開始在英國倫敦推行電動車預約搭乘服務 加速綠化服務發展

Uber稍早於英國倫敦啟用名為Uber Green的預約車輛搭乘服務，讓使用者能透過Uber App預約乘坐全電驅動的電動車。

Boston Dynamics針對倉儲物流自動化需求打造Stretch機器人

Boston Dynamics宣布針對倉儲系統打造專用機器人Stretch，預計協助更多倉儲業者導入自動化應用。

Google二度取消歷年愚人節內容 避免影響後疫情時代心情

去年因為疫情影響，使得Google決定暫停過去每年都會推出的愚人節內容，並且捐助8億美元協助抗疫。而今年疫情況狀雖然不比去年嚴重，但依然有不少影響情況下，使得Google第二度決定取消愚人節內容。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。