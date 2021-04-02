Boston Dynamics針對倉儲物流自動化需求打造Stretch機器人

Boston Dynamics宣布針對倉儲系統打造專用機器人Stretch，預計協助更多倉儲業者導入自動化應用。

Stretch是以小型基座形式打造，並且能因應倉儲調度需求搬移貨品，同時可藉由本身狹小機身設計在倉儲空間內快速移動，另外也透過電腦視覺技術辨識貨物包裝，進而完成揀貨與搬運等工作。

相較傳統自動化倉儲貨品搬運設備多半是固定配置，同時也相對笨重，Stretch具備快速移動、佈署，並且能更容易調度倉儲內存放貨品的優勢，甚至從倉儲揀貨到搬運至貨車裝箱均可一路包辦，藉此加快貨品出貨效率，另外也能降低工作人員在倉儲作業流程可能產生意外。

在後疫情時代仍有不少網購貨品流動情況下，包含亞馬遜、順豐等物流業者都已經開始導入機器人進行揀貨、搬運，Boston Dynamics顯然也是看重這樣的市場需求打造Stretch，並且進軍倉儲物流市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》