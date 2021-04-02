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Wargaming攜手傳奇影業、東寶 讓哥吉拉與金剛繼續在《戰艦世界》對決

聯合新聞網 / 楊又肇

電影《哥吉拉大戰金剛》正式上映後，Wargaming宣布將與傳奇影業、東寶於今年5月跨界合作，將讓哥吉拉與金剛的世紀對決帶進《戰艦世界》，以及家用主機版《戰艦世界：傳奇》。

在此次跨界合作中，哥吉拉與金剛將化身為指揮官，各自帶領所代表的戰艦於海上再次對決。

藍色系的《哥吉拉戰隊》將由41217噸重的日本天成號主力艦代表，橘色系的《金剛戰隊》則由37484噸重的美國北卡羅來納州號戰艦代表，兩支戰隊都會有各自對應電影主題迷彩、紀念性旗幟等識別，並且讓玩家選擇支持。

家用主機版《戰艦世界：傳奇》的《哥吉拉戰隊》將由Heat Ray戰艦出戰，而《金剛戰隊》則以Primal戰艦出戰，組合包裡也包含哥吉拉或金剛指揮官、主題迷彩、紀念性旗幟等識別。

《戰艦世界》資深發行製作人Aleksandr Nikolaev表示：「自從金剛與哥吉拉於近60年前在日本大銀幕上進行首次對決開始，史詩級怪獸對決就已吸引全世界數百萬人的目光，顛覆大家的想像力。《戰艦世界》不斷在尋找、研發並推出讓玩家耳目一新的內容，也很高興能分享此次《哥吉拉大戰金剛》重量級合作內容給玩家。」

《傳奇影業》互動媒體總監 Sam Rappaport表示：「對於如何讓影迷們可以實現參與兩個巨獸之間的王者對決，Wargaming可說是最完美的合作夥伴。透過這次合作，影迷們能藉由加入哥吉拉戰隊與金剛戰隊來體驗電影的巨大規模。」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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