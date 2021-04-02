Uber開始在英國倫敦推行電動車預約搭乘服務 加速綠化服務發展

Uber稍早於英國倫敦啟用名為Uber Green的預約車輛搭乘服務，讓使用者能透過Uber App預約乘坐全電驅動的電動車。

不過，此項服務目前僅限出發地點為倫敦市中心Zone 1區域內預約搭乘，但目的地則沒有限制，至於服務計費方式也是比照一般車輛。

配合英國政府計畫在2035年實現禁售燃油車的政策，Uber從2018年便提出在2025年之前讓全倫敦服務轉為全電動化，並且從2019年初開始便在使用者每次搭乘過程中額外收取15便士 (約新台幣6元)費用，至今已經累積超過1.25億英鎊 (約新台幣49.4億元)，因此讓Uber能透過此筆金額擴大投資電動車車隊。

目前Uber的電動車車隊規模已經從原本的100輛增加至1600輛，但相比目前在倫敦地區的總提供服務車輛約達45000輛，顯然距離全面轉為電動化還需要不少時間。

除了在英國地區計畫讓服務全面轉為電動化，Uber先前也承諾將在2030年以前讓歐洲及美國地區服務也轉為全面電動化，甚至計畫在2040年以前讓全球地區的服務都轉為電動化，一樣似乎也會面臨不少挑戰。

但以目前全球地區均開始訴求以電動車取代傳統燃油車的情況來看，或許在接下來的幾年內將會有加速發展成效。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》