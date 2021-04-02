Google與飛雅特合作 在Fiat 500系列車款加入Google Assistant應用

Google稍早宣布與飛雅特合作，將在Fiat 500系列增加「Hey Google」版本，讓使用者能更容易透過Google Assistant控制車輛功能。

此次合作車款包含Fiat 500、Fiat 500X與Fiat 500L三種車款，同時外側也會加入Google Assistant識別標誌，同時車款本身也會採用白色車體，而非經典鵝黃色設計。

包含車身側柱、座椅部分，則是充滿Google標誌採用色點，藉此增加滿滿Google味。

使用者可以透過Google Assistant詢問諸如天氣、導航、車輛狀態等內容，同時也搭載支援My Fiat Action的通訊裝置，因此使用者可以配合持續連網情況，在遠離車輛位置透過手機，或是在家透過Nest Hub智慧顯示器即時確認車輛殘餘燃油量、胎壓，以及車輛是否上鎖。

另外也能透過聲控方式開啟車輛緊急燈號，或是確認車輛定位位置。

不過，目前與Google合作的Fiat 500系列車款僅在英國、德國、法國在內10個歐洲國家地區銷售，建議售價約介於16000英鎊至23300英鎊之間，約介於新台幣62萬9720元至新台幣91萬7100元之間。

除了與飛雅特合作，其實Google過去也與Volvo等車廠合作，藉由整合Android Auto系統讓更多車款也能使用Google Assistant數位助理服務，但此次與飛雅特合作則顯然有更深層的整合應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》