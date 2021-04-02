Niantic未來將以5G、全球平台打造創新擴增實境遊戲體驗

Niantic從Google獨立之後，在《Ingress》的基礎之上建立了諸如《Pokémon GO》、《哈利波特：巫師聯盟》等遊戲，同時也確認未來會更著重擴增實境應用。而在稍早對外展示的《Codename: Urban Legends》影片內容，更呈現Niantic未來對於擴增實境應用遊戲的想像。

在影片中，Niantic預期未來在5G網路或創新網路技術普及下，擴增實境遊玩將會變得更加自然，並且能無縫與真實場景整合，藉此讓使用者能有更深沉的遊玩帶入感，同時透過更高速、頻寬更充裕的網路傳輸資源，更可帶動多人同時上線遊玩體驗。

不過，在影片內容中主要還是以手機作為互動媒介，但從Niantic目前也證實投入擴增實境眼鏡裝置研發，計畫讓更多合作業者也能推出各類應用擴增實境技術的眼鏡裝置，顯然未來也會加入更多以眼鏡裝置互動的遊玩方式，只是現階段手機還是最方便進入擴增實境世界的裝置，因此在近年提出的擴增實境應用，都還是會發生在手機上居多。

而在Niantic發展宗旨裡，除了希望創造全球性的擴增實境平台，並且配合當前或對應未來數個世代的擴增實境硬體發展，甚至旗下打造的真實世界平台更可對應數億名使用者分享狀態、同時上線互動，甚至也確保其使用安全與擴增實境應用準則。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》