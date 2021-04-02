VMware推新訂閱服務簡化多雲佈署及管理難度 加速推動數位轉型

針對企業端有不同雲端服務使用需求，VMware宣布推出以訂閱形式使用的VMware Cloud Universal服務，讓企業能更方便管理多雲架構佈署發展。

此項服務將會率先在所有英語系國家地區上線運作，接下來則會在2022財年下半年進駐日本市場，VMware方面表示未來將會接續在更多亞洲市場提供此項服務，而針對連網環境相對特殊的中國市場則會與阿里巴巴旗下阿里雲業務合作，藉此推廣此項服務。

在VMware Cloud Universal訂閱服務中，主要協助企業端能更容易管理分散不同需求的雲端服務，藉此管理對應資料中心、邊緣運算，或是執行各類現代化應用程式的雲端平台。另外，配合VMware Cloud Console服務也能讓企業端藉由單一平台管控所有雲端環境，並且透過VMware App Navigator掌理各類應用程式。

由於目前發展已經開始聚焦在混合雲、多雲架構，分散式運算也逐漸成為市場主流，越來越多應用服務也逐漸走上雲端，甚至許多發生在終端裝置上的運算，也必須與雲端運算結合，如此才能發揮最大效益，並且讓運算效率提升。

而在與眾多公有雲服務如AWS、Azure、Google Cloud、IBM Cloud及Oracle Cloud合作，VMware此次提出的VMware Cloud Universal訂閱服務，將能讓企業更方便管理佈署在不同雲端的應用服務，同時也能快速針對需求快速調度服務使用資源，並且透過單一平台進行服務運作狀態監控，另外也能依照本身需求快速將服務移轉到不同雲端平台。

不過，VMware認為雖然可藉由VMware Cloud Universal訂閱服務，以及VMware Cloud Console服務等簡化企業佈署及管理難度，但是否能藉此推動更多企業加入現代化應用程式，並且加速數位化轉型腳步，實際上還是要看企業需求，以及當地法規限制而定，例如在台灣地區的金融服務多半會被要求資訊在地存放，因此難以全數上雲管理，即便部分資料可透過雲端存取，多半也會被要求在境內雲端使用。

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