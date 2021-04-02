Sony確認將於4/14下午舉辦全球新機發表會 Xperia 1 III、Xperia 10 III將至？

日前有消息透露Sony將於4月間揭曉年度旗艦新機之後，Sony Mobile稍早宣布將在台灣時間4月14日下午3點30分舉辦2021年度全球新機線上發表會，預期將會公布先前有不少傳聞的Xperia 1 III，以及中階手機Xperia 10 III。

不過，在目前全球晶片供貨短缺情況下，Sony Mobile是否依然選擇在Xpeira 1 III導入Qualcomm高階旗艦處理器Snapdragon 888，或是比照部分中國業者同步推出採用Snapdragon 870處理器版本，藉此填補處理器供貨數量短缺問題。

但從目前Sony Mobile將Xpeira 1系列機種定調在滿足金字塔頂端用戶需求情況，實際上仍有可能僅維持單一規格設計。

依照先前傳聞顯示，Xperia 1 III將維持搭載6.5吋、21:9顯示比例的4K OLED HDR螢幕，但亮度相比Xperia 1 II將提升15%，記憶體有可能增加至16GB，儲存容量也可能最高搭載512GB配置，機身則同樣支援IP65/68等級防塵防水。

而相機依然會配置800萬畫素視訊鏡頭，並且採用均為4800萬畫素的廣角鏡頭、長焦鏡頭與超廣角鏡頭，除了預期支援三組相機鏡頭同時拍攝，廣角鏡頭將會加入QPAF四像素對焦技術，另外也預期加入2×2 OCL (On-Chip Lens)感光技術，藉此讓長焦鏡頭可透過四像素合併方式提高進光量。相信會應用在望遠鏡頭，透過四合一像素合併的功能，用在長焦攝影的部分上；當然 IP65/68 防水也是沒有遺漏。

另外，此次預期同步推出的Xperia 10 III將維持6吋、21:9顯示比例螢幕，材質一樣採用OLED面板，而處理器預期採用支援5G連網的Snapdragno 690，讓此款中階手機也加入5G連網使用行列，至於相機設計也預期配置800萬畫素視訊鏡頭、1200萬畫素廣角鏡頭，以及各為800萬畫素的超廣角與長焦鏡頭。

至於屆時是否同時揭曉Xperia PRO後續更新機種，或是針對特定市場推出入門款手機，目前還無法確認。

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