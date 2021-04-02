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foodpanda在台推出訂閱服務 與Uber EATS對抗

聯合新聞網 / 楊又肇

顯然是為了與競爭對手從去年7月開始引進台灣市場的「優饗方案」訂閱服務對抗，foodpanda在台宣布推出旗下訂閱服務「pandapro」，標榜每月只要以新台幣99元價格訂閱，在單筆訂單消費滿新台幣179元後，即可享有無限次外送免運費，並且強調每月平均可幫用戶省下約新台幣317元。

為了吸引更多人使用，foodpanda更在訂閱服務推出初期提供每月僅需新台幣49元訂購，並且加贈每月5次生鮮雜貨95折及指定店家驚喜優惠，同時優惠更可與既有優惠疊加使用。為了強調此項服務使用彈性，foodpanda也說明pandapro訂閱服務可隨時取消，並且不會收取額外費用。

相較競爭對手Uber EATS是以每月新台幣120元計價，同時每筆訂單要能獲得免運的話，必須消費達新台幣199元，foodpanda此次提出的訂閱方案顯然相對有競爭力。

不過，無論是foodpanda或Uber EATS所提出訂閱方案，實際上對一般使用者的誘因並不大，畢竟目前兩個餐飲外送服務經常會在每個月內提供免運優惠，或是訂購滿一定金額以上即可使用優惠折抵外送費，甚至特定店家就會提供滿額即可享免運費服務。

但是對於較常使用外送服務訂購餐點的家庭、企業或工作室，這樣的訂閱服務或許就會有一定吸引力，畢竟單月多筆訂單運費累積下來的話，應該也頗為可觀。就foodpanda內部數據顯示，重度使用者美人平均每月消費金額高達新台幣1.4萬元，搭配訂閱方案免除外送費用的話，多少能讓使用者減少一些負擔。

而對於foodpanda或Uber EATS而言，吸引更多人加入使用訂閱服務，雖然免除外送費用看似會降低營收，但實際上因為增加使用者每筆消費金額，不僅讓店家銷售餐飲收入增加，foodpanda或Uber EATS也能從中收取分潤獲利，藉此形成對消費者、餐飲店家及平台業者都能有利局面。

foodpanda預期從今日開始推行pandapro訂閱服務後，將可在今年底前累積超過100萬名訂閱用戶。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

foodpanda Uber 生鮮

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