iOS 14.5將強化Siri聲音、知識與包容性 修正電池健康度

在針對開發者釋出的iOS 14.5 Developer Beta 5版本中，蘋果確定針對Siri數位助理服務加入更多調整，並且修復電池健康度顯示不準確問題。另外，在新版tTOS 14.5 Developer Beta 5版本更新中，更在編碼內容暗示蘋果可能準備推出新款Apple TV。

Siri增加更多聲音選項、包容性

依照蘋果說明，新版iOS將針對英語使用者新增兩種Siri數位助理服務使用聲音，同時讓使用者在設定裝置過程即可選擇想要聲音版本，藉此呼應蘋果過去以來持續致力的多元化與包容性。

此外，蘋果也表示新版Siri數位助理服務將加入濾除性別辱罵等歧視語句設計，並且強化呼應「黑人的命也是命」 (Black Lives Matter)及「停止仇恨亞裔」 (Stop Asian Hate)理念。

蘋果也持續讓Siri增加更多知識，並且更能理解使用者口語指令，其中更針對不同方言、口音與語言識別進行強化。新版Siri設計採用類神經文字轉語音 (Neural TTS)技術，目前蘋果已經有38種Siri使用聲音採用Neural TTS技術生成 (其中包含台灣)，藉此產生更自然的互動聲音，而在稍早釋出的iOS 14.5 Developer Beta 5版本中，更在愛爾蘭、俄羅斯及義大利加入使用類神經文字轉語音技術。

目前Siri已經在全球36個國家以21種語言提供使用，同時每月在超過5億台裝置上處理超過250億次互動請求，此次更新除了加入更多聲音選擇，並且強調可讓使用者在設定裝置時就能選擇聲音類型，更針對「朗讀螢幕」、「聽寫」和「語音控制」等功能強化，並且增加新型冠狀病毒疫情相關資訊，例如檢測地點、疫苗接種地點，或是提供在地衛生主管機關公布資訊。

修正電池健康度顯示問題

此次另一項更新，則是修正先前在iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone Pro 11 Max電池健康度顯示結果不準確問題，包含電池電力意外耗盡、峰值效能能力降低等情況，而在此次修正之後將可獲得解決。

不過，蘋果也透露可能會有極少部分使用者更新後仍可能無法順利解決問題，因此會建議使用者進行免額外付費的電池更換。而如果使用者的手機保固期即將到期，蘋果將免費提供電池延長保固，同時如果使用者先前已經針對電池問題向授權維修中心支付保固外的電池更換費用，蘋果將會透過AppleCare向使用者提供退款。

新版Apple TV可能準備問世

至於相關消息則是從新版tvOS 14.5 Developer Beta 5版本的原始編碼內容中，發現新款Apple TV遙控器的描述，似乎顯示蘋果準備公布新款Apple TV產品。

在相關敘述中，透露新款Apple TV遙控器將會增加一組「中間按鈕」，明顯與現有Apple TV控制器設計不同，但也有可能只是回歸舊款Apple TV控制器設計，或是開放第三方業者打造Apple TV專屬控制器配件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》