GoShare加入Gogoro VIVA MIX車款 首度加入皮帶驅動款式

日前揭曉Gogoro VIVA MIX時，GoShare新事業總監姜家煒便透露有機會將此款車輛導入GoShare服務。而在今日 (4/1)凌晨時候，GoShare也無預警地在官方Facebook粉絲團頁面公告表示，將在GoShare服務正式加入Gogoro VIVA MIX車款消息。

同時，相較其他GoShare使用車款是以一般規格形式，此次同樣投入GoShare服務的Gogoro VIVA MIX則是採用皮帶驅動設計，並非選擇使用鏈條驅動版本，因此可讓更多民眾體驗皮帶驅動的樂趣，或許也能透過這樣的方式吸引更多人購車。

雖然Gogoro在一般門市就開放消費者騎乘體驗，但是藉由GoShare服務結合騎乘需求，讓使用者更容易體驗Gogoro VIVA MIX以皮帶驅動的更安靜騎乘感受，或許就會增加更多購車意願。

另外，比起鏈條需要定期維護、調整情況，皮帶驅動設計相較容易保養，因此似乎相當適合用於GoShare服務。

配合此次愚人節活動，GoShare服務各車款租賃使用費也從今日上午4點1分開始至晚上11點59分期間提供前4分鐘以1元計費，之後每分鐘以2.5元計費方式提供使用，而此次新增加的Gogoro VIVA MIX實際計費方式則要等本日活動結束之後才能確認。

以Gogoro VIVA MIX定位來看，主要希望吸引更多人加入使用，因此在價位上切入5萬元至8萬元區間，並且鎖定白牌動力車輛使用需求。

車輛設計則結合Gogoro 1的皮帶驅動系統設計，並且採用Gogoro 2相同的鋁合金水冷永磁封閉式同步馬達，以及兩組電池供電驅動設計，同時更融合Gogoro 3開始導入的PP材質車殼設計，更加入Gogoro VIVA採用的POP模組化設計，讓車輛融合眾多Googro車款特色與優勢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》