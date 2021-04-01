Google二度取消歷年愚人節內容 避免影響後疫情時代心情

去年因為疫情影響，使得Google決定暫停過去每年都會推出的愚人節內容，並且捐助8億美元協助抗疫。而今年疫情況狀雖然不比去年嚴重，但依然有不少影響情況下，使得Google第二度決定取消愚人節內容。

Google在3月時就已經向各部門產品經理告知，由於疫情仍有影響情況下，將再次暫停規劃愚人節內容，避免造成不必要困擾，同時也向投入抗疫人員表達敬意。

取消愚人節內容的同時，Google也強調希望藉由旗下服務、產品協助使用者在後疫情時代維持正常生活，例如不久前宣布將延長一般人免費使用Google Meets服務時間，讓更多人可以透過Google服務與家人、朋友聯繫。

雖然今年依然有不少廠商選擇推出愚人節內容，但整體比例相對減少許多，畢竟在目前疫情仍有不少影響情況下，愚人節玩笑內容萬一被人誤以為真，恐怕會造成更大影響，因此許多業者顯然也在今年選擇低調。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》