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iOS 14.5最新測試版 校正電池健康度報告

中央社 / 台北1日電

蘋果公司（Apple）今天釋出最新的iOS 14.5 developer beta 6開發者測試版本，其中一項重大更新是語音助理Siri新增2種聲音及取消預設聲音；另外也重新校正電池健康度報告系統，提供更準確的數據。

蘋果表示，很高興能為英語使用者推出2種新的Siri聲音，並提供選項讓Siri使用者在設定裝置時，能從一開始就選擇想要使用的聲音。這是蘋果長期致力多樣性和包容性承諾的實踐之一，讓各項產品和服務都能更好地呈現出人們所處世界的多樣性。

新的Siri聲音利用「類神經文字到語音（NeuralTTS）」技術，提供自然聲音。Siri已支援36個國家的21種語言，每個月在超過5億台裝置上處理超過250億次要求。Siri使用者現在設定裝置時，能在16種語言中選擇他們偏好的聲音。

另外，最新的iOS 14.5開發者測試版也包含一項能解決電池健康度校正錯誤的功能更新，這項錯誤可能導致一些使用者的iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhonePro 11 Max電池健康度估算不準確。

蘋果指出，這項更新將重新校正電池健康度報告系統，包括最大容量和峰值效能能力，重新校正的所需時間將視各裝置的使用情況而定。

先前部分使用者曾回報電池健康度錯誤預估的問題，症狀包括電池意外耗電現象，或在少數情況下出現的高峰期效能容量減少情形。

電池健康度回報系統重新校正時，用戶會在iPhone「設定」中的「電池」、「電池健康度」中看到訊息。最大容量和高峰期效能容量的重新校正，會在固定的充電循環次數期間進行，可能需要幾週時間。

在重新校正期間，顯示的電池最大容量百分比不會改變。高峰期效能容量可能會更新，但大多數使用者可能不會發現。如果曾出現電池健康度降低的訊息，也將在更新至iOS 14.5後移除相關訊息。

iOS 14 Siri

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