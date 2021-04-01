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雷軍說小米全新Logo改了三年、設計費傳近千萬台幣？網友：建議先報警

聯合新聞網 / T客邦

小米春季新品發佈會上，小米創辦人，董事長兼 CEO 雷軍宣佈，小米正式啟用全新 Logo。

其實在發表會現場，雷軍就已經料到有人會吐槽。他表示：「估計不少人會說，就這呀？還改了 3 年？」不過，雷軍也表示：「但是，這個設計師告訴我，它不只是一個簡單的、形態的變化，而是一種內在的，精神氣質的升級。」

小米全新 LOGO 由國際著名設計師原研哉提出全新的設計理念，為小米品牌視覺融入東方哲學的思考。具備「超橢圓」數學之美的小米新 LOGO，不再侷限於畫面的一角，彷彿有了生命。據中國媒體推測，依照原研哉過去的收費來判斷，這個設計可能花了近兩百萬人民幣

不過，在小米新 Logo 公佈後，還是不少網友表示，「一般人遇到這種事，都是當場報警，只有雷軍會開記者會」「雷軍上當了，建議當場報警。」

也有網友發現，小米官網換新Logo的方式，就只是在原有Logo上加了一行程式碼「border-radius: 19px;」。

此外，有網友將這個設計改成了視力檢測表。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

人民幣 記者會 小米 雷軍

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