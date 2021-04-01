微軟提供免費學習考照 協助培育人工智慧、雲端應用與資料科學人才

人工智慧目前已經成為業界必備技術，在諸多應用服務裡也都能看見人工智慧相關應用，而在這樣的趨勢發展中，企業與個人該如何因應準備，以利在越來越多與人工智慧技術應用增加競爭能力？

由於人工智慧應用在近年變得普及，企業對於此類技術需求也持續增長，因此也使得相關技術人才更具市場競爭力。

而微軟近期針對人工智慧技術相關領域推出三張專業基礎證照，在相關產業吸引不少討論，原因在於可大幅協助提升人工智慧技術相關認知及概念，並且能藉由取得證照增加個人在職場發展價值，以及在相關領域競爭實力。

微軟怎麼協助企業導入人工智慧？

在微軟多數服務，例如Office 365、Teams其實都已經整合人工智慧技術，讓使用者更方便找到所需文件，甚至能讓使用者在撰寫郵件時，更快完成字句拼寫，或是自動將眾多數據統整成容易判讀的圖表。而在Azure雲端服務平台也導入諸多如Azure Bot Service、文字分析等人工智慧應用資源，讓開發者、企業端能更方便藉此打造結合人工智慧應用的服務，進一步透過數據分析技術在眾多資料中挖掘有用內容，並且透過自動化形式找出異常數據。

尤其在半導體、製造、醫療、零售等產業應用中，將會有越來越多需要在短時間內處理眾多數據的需求，並且藉由人工智慧運算方式提升執行效率，以利發展越來越快的市場競爭，同時也會帶動更多此類技術人才需求，微軟不僅藉由旗下服務與技術資源協助業者加快投入人工智慧技術應用，更透過線上學習資源與考照認證形式培育人工智慧等領域技術人才。

目前微軟更針對人工智慧、雲端應用與資料科學三大領域，推出三張專業基礎證照限時免費上課與考證服務，讓沒有基礎背景的人也能順利考取AI-900人工智慧基礎證照，而針對雲端解決方案及服務新手，則提供針對Azure雲端平台應用需求提供的AZ-900雲端服務基礎證照，並對於使用雲端資料的人，提供DP-900數據與資料科學基礎證照，讓更多人可透過此類證照增加職場與未來發展競爭能力。

人工智慧證照對我有什麼好處？

目前微軟提供三張專業基礎證照，細節如下：

AI-900 Microsoft Azure人工智慧基礎證照：介紹微軟雲端平台Azure中可用於人工智慧解決方案相關的核心基本概念，涵蓋Azure的機器學習 (ML)基本原理，以及透過Azure實現電腦視覺、自然語言處理 (NLP)、對話式人工智慧工作負載功能相關基礎知識與應用概觀。

AZ-900 Microsoft Azure雲端服務基礎證照：內容包含雲端服務基本概念、Azure核心服務及解決方案與管理工具，並且納入基礎架構服務 (IaaS)、平臺服務 (PaaS)，以及軟體服務 (SaaS)等介紹，另外也加入安全、隱私、合規性和信任等資訊。

DP-900 Microsoft Azure數據與資料科學基礎證照：包括雲端資料庫概念的核心基礎知識，以及如何運用Azure雲端數據服務處理關聯和非關聯式數據。

依照需求，個別或全數考取以上證照，將可證明自己在人工智慧、雲端服務、數據應用等領域有一定基礎認知，無論是在相關產業求職，或是討論與這些領域有關的業務內容時，都能增加自己競爭優勢。

舉例來說，即便本身並非工程背景出身，但是具備人工智慧、雲端服務、數據應用等領域基本知識，在投入服務規劃、功能設計，或是構思更廣泛應用時，將能更清楚知曉如何在產品內導入此類技術，甚至在規劃過程也更容易與程式設計、系統研發人員溝通希望成效，藉此讓實際設計產品能發揮更大效益。

證照考試會很難嗎？

依照筆者實際參與考試經驗，實際上微軟提供三張專業基礎證照，並非著重測試程式編寫或操作執行能力，主要還是以檢視對於人工智慧、雲端服務、數據應用基礎認知，以及微軟提供工具資源可以有那些應用。

而相關學習內容也都能透過微軟線上公開的文件取得，因此能藉由這些資源預先進行充分準備，同時也能過線上模擬考測試自己實際在人工智慧、雲端服務、數據應用基礎的認知程度。

實際報考：使用非Windows裝置也沒問題、建議挑選沒有多餘雜物環境考試

至於考試流程部分，必須先透過微軟官網登入個人帳號預約報考，並且至少在24小時以前確認可報考日期與時間。

實際進行考試之前，記得先提前依照說明確認預計用於線上考試的裝置是否符合要求，原則上選擇使用微軟建議瀏覽器，並且透過穩定網路環境連線，就算使用Mac機種也不會有問題。

考試過程會有人「監考」：

由於考試過程會需要專人線上「監考」，並且需要驗證參與考試人員是否與報考身分相符，因此必須事先準備視訊攝影機，所以建議透過筆電進行考試會比較方便。

驗證參與考試身分除了會要求拍攝個人面容，並且比對合法身分證明文件 (建議準備護照，或是具備英文名字的身分文件)，同時也要確認拍攝所處環境是否符合要求。

基本上，考試時會要求在僅放置考試用裝置的桌子進行，周遭也盡可能不要出現電視、手機等可能顯示內容的物品，例如筆者在實際考試前就被監考人員要求將牆上電視插頭拔除，同時如果房間雜物過多的話，則會被要求更換考試環境。另外，在考試過程中也只能用沒有標籤的杯子喝水，不能出現任何有標籤的飲料瓶。

開始考試時，會透過事先要求下載安裝的加密瀏覽器PSI Bridge Security Browser進行操作，而系統會要求將其他已經開啟的瀏覽器全數關閉，同時也會禁止使用螢幕截圖、錄影功能，同時監考人員也會透過視訊攝影機確認是否有作弊，或是與考試無關情況，意味僅能在此期間專注於考試作答。

考試時間控制在90分鐘內：

依照選擇報考項目，考試時間原則上會以90分鐘內為主，同時考題多半會是以選擇，或是透過拖曳選項方式進行作答，過程中可以預先跳過暫時無法想到答案的問題，等將其他問題完成後再回頭作答，而已經完成作答的問題也能在正式交卷以前修改答案。

而在時間內完成所有題目，即可選擇交卷，系統會在確認所有作答內容後，直接公布考試結果，藉此確認是否通過認證，以及實際取得成績，其中也會針對考試作答結果對應報考項目各項基礎認知的百分比，但並不會公布考試中各個問題實際作答結果。

如果考試結果並未通過認證，依然可以選擇重考，只是如果第一次考試是以優惠價格報考的話，重考時所收取費用將會以原本價格計算。

什麼是人工智慧？

以目前定義來看，人工智慧就是模擬人類行為與能力的運算方式，常見應用包含作為人工智慧技術應用基礎的機器學習 (machine learning)，或是深度學習 (deep learning)，並且可對應電腦視覺、自然語言處理，以及異常偵測等自動處理運算模式。

但若回到運算本質上的話，其實還是數據分析應用。

因此，如果要打造一項人工智慧技術應用，首先必須要做到讓數據更容易統整、分析，並且能確保累積蒐集數據都是有用，而非與服務沒有關聯的無用數據。舉例來說的話，若是要打造一個人臉識別應用服務的話，必然會蒐集臉部相關資料，不會蒐集其他身體部位內容。

其次才是構思如何運用這些有用數據得到想要結果，並且確保人工智慧技術應用的正確性。

現在業界怎麼看待人工智慧發展？

當前市場發展趨勢已將人工智慧視為必要運算模式，尤其在資訊量幾乎每天以倍量形式增長情況下，傳統運算模式已經難以負荷在短時間內找出特定數據、解答的處理需求，因此藉由人工智慧輔助已經成為常態。

而導入人工智慧技術的優勢，還包含將原本運算所需花費時間大幅縮減，例如傳統需要花費多日時間逐一比對數據的運算需求，可以在短短幾秒鐘內完成，藉此加快工作效率，例如多數線上派車服務都已經導入人工智慧運算方式，透過快速比對距離使用者最近、最符合其搭乘需求的車輛，藉此加快派車效率，另外也有不少製造業已經開始透過電腦視覺方式協助檢查產品瑕疵。

此外，透過人工智慧技術更可創造全新服務應用，例如LINE即藉由人工智慧打造可協助接聽電話，並且進行應答互動的服務功能，讓用餐時間較忙碌，無法騰出人手接聽用餐訂位電話的情況獲得改善，藉此增加顧客上門用餐機會，或是像電信業者透過線上人工智慧助理服務，滿足24小時、全年無休的客戶問題解決需求，同時也能讓人力資源可用於更有價值之處。

至於最近話題不斷的自駕車，其背後也都導入大量諸如電腦視覺、深度學習等人工智慧技術應用，進而創造全新使用模式，同時也創造全新市場發展機會。

從這樣的趨勢來看，顯見人工智慧已經成為企業必須投資發展項目，而非僅以傳統人力及運算方式應付業務需求。而個人也應該具備人工智慧的基本技能，以符合企業的發展方向與需求。

小結

在人工智慧成為全新運算模式，同時也已經是業界廣泛使用技術，不少工作場合免不了都會用到，尤其從事與此類技術應用相關工作，即便不是負責編寫程式、建構服務架構，依然會需要具備相關知識與技術認知，如此在工作合作討論、細節規劃能有更清楚思路。

而從人工智慧相關認知，到雲端服務與數據處理，微軟均提供足夠的線上學習資源，並且提供考照認證服務，讓更多人能藉此提升在現代化職場競爭能力，藉此爭取更多求職機會，同時也能協助企業培育更多技術人才，或是更容易挑選合適工作人選。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》