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加入GameStop董事會的前任天堂美國總裁Reginald Fils-Aime 將於6月離開

聯合新聞網 / 楊又肇

去年3月確定加入全球最大規模遊戲連鎖銷售通路GameStop董事會的任天堂美國總裁Reginald Fils-Aime，在GameStop近期向美國證券交易委員會遞交文件中，則確認將在今年6月離開GameStop董事會。

除了Reginald Fils-Aime，包含Lizabeth Dunn、Paul Evans、Raul J. Fernandez、William Simon、James K. Symancyk、Carrie W. Teffner及Kathy P. Vrabeck在內董事會成員也將在今年6月離開。

在遞交給美國證券交易委員會的文件中，GameStop同時也透露未來將會著重銷售高階PC產品，其中包含鎖定遊戲市場需求的效能等級PC、螢幕等，在遊戲市場佈局增加更大營收機會。

而此次宣布Reginald Fils-Aime等人離開GameStop董事會消息，或許是因為今年初發生的GameStop股票交易之亂影響有關。

至於未來離開GameStop董事會，Reginald Fils-Aime是否考慮重返任天堂體系，或是加入其他遊戲相關產業，目前還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

GameStop 任天堂

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