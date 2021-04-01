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Arm：與NVIDIA合作讓CUDA運算搭配Armv9指令集架構使用

聯合新聞網 / 楊又肇

在後續說明中，Arm IP產品事業群總裁Rene Haas說明既有以Armv8指令集架構打造的軟體服務，依然能直接在對應Armv9指令集架構設計處理器上運作，同時也強調未來將持續與NVIDIA合作，讓CUDA運算也能順利配合Armv9指令集架構使用。

不過，Rene Haas也說明基於指令集架構差異，若軟體服務設計使用到Armv9指令集架構特有功能的話，就無法用於以Armv8指令集架構打造的處理器產品，但過往以Armv8指令集架構打造的軟體服務，基本上無須透過轉換即可直接用在Armv9指令集架構設計處理器。

至於此次Armv9指令集架構特性，Rene Haas表示主要在於強化提升人工智慧運算的SVE可擴展向量延伸指令，其中增加支援新版SVE2指令，而在對應物聯網、邊緣運算，以及行動裝置的安全使用需求，則是強化CCA機密運算架構設計。

Arm IP產品事業群總裁Rene Haas
Arm IP產品事業群總裁Rene Haas

在此次指令集架構升級部分，Arm表示希望帶動30%以上的雙位數CPU效能增長，同時也預期能讓Arm架構對應運算領域更加廣泛，其中除了行動裝置、物聯網，更包含更多元的邊緣運算設備、車聯網，乃至於伺服器與超算領域應用，因此認為日後基於Arm架構的運算生態將會大幅擴展。

而從聯發科表示今年下半年就會推出第一款基於Armv9指令集架構設計處理器產品，意味首波Armv9指令集架構應用將會聚焦在中國市場，其中有可能會先應用在新款天璣系列處理器，但也可能會先應用在車聯網產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網 Arm NVIDIA

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