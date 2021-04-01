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iCHEF串接Google數據資源 讓餐飲業者夠容易進行數位行銷

聯合新聞網 / 楊又肇

過去接連串接LINEFacebookUber EATS等服務數據之後，iCHEF今日 (3/31)宣布成為Google合作夥伴，將協助餐飲業者解決在Google服務搜尋不到的窘境。

Google台灣香港通路業務副總經理李芝禎表示，目前使用者透過Google Maps搜尋餐廳或在地店家的比例攀高，因此在Google「我的商家」 (My Business)刊載資料變成為餐飲業者經營不可或缺的行銷工具，而此次與iCHEF合作之下，將能讓使用iCHEF服務的餐飲業者更容易串接Google行銷資源，藉此在網路宣傳增加能見度。

而過去已經與LINE、Facebook、Uber EATS等服務串接的iCHEF，此次宣布與Google合作之後，將能讓餐飲業者更方便透過Google服務進行數位化宣傳。

iCHEF共同創辦人程開佑表示，過去一年受到疫情影響之下，不少餐飲習慣也開始受到改變，不少人開始更仰賴外送方式訂購餐飲，同時在後疫情時代也讓更多人習慣透過網路查找餐廳、在地店家資訊，因此餐飲業者是否能在不少人使用的Google服務建置完整資訊，就顯得格外重要。

此外，藉由數據分析，並且透過數據主動出擊已經成為目前餐飲業者經營關鍵，因此如何更快掌握數據業將成為未來餐飲業者經營重點。

在此次公布消息中，iCHEF也表示完成目前業界最高等級的LINE服務整合，並且開放使用iCHEF服務業者免費升級，將可讓餐飲業者建立的點餐網站與LINE官方帳號服務整合，如此即可直接在POS機上管理訂單進度、直接進行商品庫存管理，另外也能讓消費者透過手機號碼加入會員，同時可依照不同消費能力推送合適促銷廣告。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

餐飲業 LINE Google

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