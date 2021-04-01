美國南卡將建造8座採用Mac機種的電腦實驗室 推動在地數位學習

南卡羅萊納州州長Henry McMaster表示，將與南卡羅萊納大學、班尼迪克學院合作，將在南卡羅萊納州內以600萬美元投資建設8座使用Mac機種的電腦實驗室，藉此擴大數位應用教學，讓更多在學學生、民眾都能藉此學習更多數位技能，進而推動州內經濟成長動能。

此筆總值達600萬美元資金，將以預備教育協助名義投資南卡羅萊納大學與班尼迪克學院，並且推動在南卡羅萊納州內建8座電腦實驗室，其中除了採用蘋果Mac機種之外，更向州內在學學生、民眾開放使用，同時也會配合建立全新電腦實驗室架設相應寬頻網路，在目前仍受疫情影響情況下，預期可協助更多人透過數位化形式學習。

而蘋果全球開發者關係暨企業與教育市場副總裁Susan Prescott也強調，教育是蘋果始終看重發展環節，同時也預期藉由此次合作將使更多南卡羅萊納州內學生、民眾能透過此項資源學習數位技能，同時也能有相同機會獲得學習編寫程式，或是透過全新方式學習知識，進而能有創新與成長能力。

目前還無法確認這8座電腦實驗室將會採用哪些Mac機種，但會定期免費開放所有大學員工、在學學生，以及鄰近社區民眾使用，而電腦實驗室設置地點、後續維護與管理則會由南卡羅萊納大學、班尼迪克學院負責。

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