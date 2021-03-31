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Arm宣布進入Armv9指令集架構發展 發揮處理器更高效能、更安全

聯合新聞網 / 楊又肇

Arm Vision Day中，Arm執行長Simon Segars宣布進入Armv9指令集架構發展，將在既有Armv8指令集架構基礎加強安全與人工智慧技術應用，藉此拓展下一個3000億組以Arm架構打造的晶片發展規模。

依照Arm的看法，在未來越來越多運算更仰賴人工智慧，同時有更多以邊緣運算為重的發展之下，將以全新Armv9指令集架構創造更大運算效能，並且藉由Arm Confidential Compute Architecture (CCA)機密運算架構設計，以硬體端確保資訊安全。

另外，Arm在過去與富士通合作打造Scalable Vector Extension (SVE)可擴展向量延伸指令，藉此創造全球最快的Arm架構超級電腦「富岳」 (ふがく)，後續更延伸打造SVE2指令，讓Armv9指令集架構可實現更大機器學習，或是藉由DSP推動的人工智慧運算效能。

而在Armv9指令集架構設計下，預期將能使既有CPU效能提升30%，同時Arm除了希望帶動雙位數效能成長，更預期藉由全面運算設計、軟硬體配合創造更高運算效能。

隨著人工智慧、物聯網、5G連接應用在全球普及化，未來預期會有更多分享資料會在Arm架構處理器上運算，即便在終端或雲端都已經看見Arm架構處理器蹤影，因此藉由導入Armv9指令集架構設計，將能帶動更高運算效能成長，並且驅動更龐大的Arm架構晶片規模成長。

相比過去5年累積出貨超過1000億組Arm架構晶片，Arm認為藉由導入Armv9指令集架構設計，將能持續驅動超過3000億組Arm架構晶片出貨量，並且推動全新運算效能，進而強化人工智慧運算模式，以及確保數據安全體驗，同時也預期再次提升每瓦運算效能成長。

在相關說明中，Arm執行長Simon Segars也強調將與NVIDIA合作推動更大規模的邊緣運算成長動能，同時也預期藉由全新Armv9指令集架構，搭配Mali GPU、Ehtos NPU推動人工智慧應用規模。

另外，聯發科也透露最快會在今年下半年推出第一款採用Armv9指令集架構設計的處理器產品，而Google方面也表示將使旗下Android等作業系統與Armv9指令集架構有更高相容性表現，包含Crytek、Unity、PicsArt等軟體業者也說明將藉由此新指令集架構創造全新運算效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網 機器學習 Arm 處理器

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