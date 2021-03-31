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即便認為Qualcomm違反市場壟斷 這原因讓美國FTC「放棄上訴」

聯合新聞網 / 楊又肇

Qualcomm在去年於美國境內反壟斷訴訟獲勝後，美國聯邦通訊委員會 (FTC)顯然放棄繼續對Qualcomm提出上訴。

依照美國聯邦通訊委員會代理主席Rebecca Kelly Slaughter表示，雖然認為Qualcomm作法確實違反美國反壟斷法，但要推翻上訴法院裁定結果，將會讓美國聯邦通訊委員會面臨不少挑戰。

而在目前將重心聚焦在避免科技業者運用本身技術優勢影響市場發展的情況下，美國聯邦通訊委員會表示不會繼續要求美國最高法院針對上訴法院裁定結果重新作審理。

做出這樣的聲明後，意味美國聯邦通訊委員會不再對Qualcomm市場作法介入調查。

美國聯邦通訊委員會最早是在2017年初向Qualcomm提出反壟斷訴訟，認為Qualcomm在專利與晶片銷售作法違反反壟斷法，進而影響市場競爭，並且在初期裁決結果中獲勝，但在去年由加州舊金山上訴法院裁決結果，則是以美國聯邦通訊委員會無法證明Qualcomm商業模式影響市場競爭，因此推翻先前裁定結果，讓Qualcomm獲得勝訴。

除了在美國遭指控壟斷，Qualcomm先前也曾在歐洲、中國等地區遭指控以壟斷手法影響市場競爭，但隨著Qualcomm後續調整專利授權費用、與合作業者重新簽訂合約，甚至承諾投資在地市場發展，藉此讓本身面臨訴訟風險降低。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 舊金山 Qualcomm 反壟斷

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