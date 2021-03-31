Dell強調市場全面轉向以數據驅動 未來將有更多「即服務」

過去持續推動數位轉型的Dell，稍早在台灣地區活動中由台灣區總經理廖仁祥說明，目前市場已經全面轉向以數據驅動發展，並且透過人工智慧、5G等新技術催生更多數據，因此未來如何在龐大數據中挖掘有用價值，將會成為發展關鍵。

廖仁祥表示，由於越來越多數據是在運算端點產生，同時分散運算也逐漸成為主流應用模式，因此傳統集中式的數據管理、運算將不敷需求，尤其在物聯網、車聯網、智慧城市等應用越來越普及之下，企業如何掌握這些邊緣運算所產生數據，並且從中挖掘有用內容，將會成為發展重點。

同時，廖仁祥也認為未來會有更多「即服務」 (as-a-Service)產生，無論是邊緣即服務、平台即服務、軟體即服務等設計，在目前多數服務可上網完成的情況下，企業如何在使用者當下需求給予合適服務，將會成為成功關鍵。

而為了符合更即時、更貼近需求的服務效果，未來人工智慧導入比例也會越來越高，無論是企業或使用者都免不了需要與人工智慧「打交道」，因此也預期未來會有更多元的人機互動模式產生。

另外，在越來越多數據透過連網產生之後，除了設法從這些大量數據挖掘有用價值之外，企業如何確保這些數據安全，並且轉換成企業用有資產，對於未來企業發展也將成為更大挑戰。

在此次活動中，Dell也強調在後疫情時代中確保工作彈性的重要性，同時也表示看重在新常態生活裡帶動的全新商機，例如在遠距辦公、學習需求增加之下，事實上也讓PC市場注入全新需求活水。

同時，延續過往Dell投入的永續經營發展，廖仁祥也強調在Dell集團內部對於員工平等、包容與多元化相當看重。而在先前提出的「Progress Made Real」環保計畫發展目標中，更預計在2040年以前全面導入環保綠能運作，在2030年以前則會實現以100%回收材質用於產品包裝，並且在產品中採用50%以上的回收或可再生材料。

例如目前已經在旗下產品使用回收碳纖維、回收海漂塑料，更在今年採用木材造紙過程產生副產品—松油製作收生物塑料，並且用於現有Latitude及Precision系列筆電設計。

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