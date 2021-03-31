經歷10年成長 小米啟用以「Alive」為設計的全新品牌識別

在發展進入第10年之後，小米宣布由國際設計大師原研哉操刀，打造全新品牌識別設計，並且融入「Alive」設計理念。

依照原研哉說明，小米品牌視覺設計中應該融入東方哲學思想，同時也認為科技越進化，就越接近生命的型態，恰好也呼應小米打造貼近人新產品的理念。

同時，在新品牌識別設計中，原研哉更以「|x|^n+|y|^n=1」的公式計算，分別在n值套入不同數據，最終以「n=3」結果套入得到居於圓形與方形之間的橢圓外型。

配合調整原本「Mi」與「Xiaomi」使用英文字樣，另外則是保留小米原本使用橘色品牌代表色，額外增加灰色與黑色識別色，藉此讓小米全新品牌識別更具生命感，並且能讓全新品牌識別應用在不同產品。

而小米執行長雷軍表示，「一個迄今最好小米，正以高昂的士氣，大步邁向未來的征程。」，預期將以全新品牌識別讓小米繼續邁進下一個10年發展歷程。

在此次宣布啟用全新品牌識別標誌後，小米也確定從即日起開始在北京總部、各地區小米之家開始使用，藉此呼應全新開始。

此外，小米也宣布推出由原研哉設計，使用小米全新品牌視覺設計的環保袋，更以可水洗、重複使用的杜邦 (Tyvek)材質打造，預計以人民幣29元價格銷售。

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