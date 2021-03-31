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蘋果WWDC 2021再次以線上形式舉辦 新款Mac系列有望現身？

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果宣布，今年度的WWDC 2021全球開發者大會將維持以線上形式舉辦，預計在6月7日至11日之間展開，同樣將以免費形式開放全球開發者參與。而Swift學生挑戰賽將從即日起開放報名，預計在4月18日截止。

由於去年藉由線上形式舉辦WWDC，進而吸引更多人透過網路參與，蘋果也藉此與更多全球開發者溝通互動，因此在今年仍受到疫情影響之下，蘋果決定維持以線上形式舉辦今年度的WWDC 2021全球開發者大會。

沒意外的話，WWDC 2021依然會聚焦新版iOS、iPadOS、macOS、watchOS，以及tvOS作業系統特色，同時蘋果也可能在WWDC 2021期間公布新款Mac機種，例如先前有不少傳聞將換上Apple Silicon處理器的新款iMac，以及更進階的MacBook Pro機種。

除了預計透過主題演講說明今年度在作業系統更新項目，蘋果也計畫透過State of the Union演講、線上議程，以及一對一技術指導，讓全球開發者能與蘋果工程師、設計師進行「近距離」互動。

而針對學生身分開發者提供的Swift學生挑戰賽，將從即日起至4月18日之間開放報名，將要求透過Swift playground打造可在三分鐘內體驗的互動場景，獲獎者將可獲得WWDC 2021獨家外套與別針套裝。

雖然今年度的WWDC 2021依然維持線上形式舉辦，但蘋果依然計畫支持在地經濟，其中包含投入1億美元推動「種族平等與正義倡議」計畫，同時也將向聖荷西市捐贈100萬美元，藉此協助條件不足的社區青少年接受大學教育，並且減少黑人與棕色人種學生就學困難。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 WWDC 蘋果 iMac MacBook

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