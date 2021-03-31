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有別於先前態度 小米改口證實將「從頭打造一輛電動車產品」

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然先前有不少消息傳出小米準備造車，後續卻被小米逐一否認，但在此次延續第二天的「生生不息」春季新品發表會中，小米終於證實以10年投入100億美元造車的想法，並且確認將以旗下超過萬人研發團隊、全球前三大手機業務發展能力，以及更完善的智慧生態鏈資源，從頭打造一輛電動車產品。

依照小米執行長雷軍表示，過去有不少米粉希望小米打造一輛車，甚至過去也呼應米粉需求打造一輛露營車，上面放滿小米生態鏈產品作為展示，但最終並未有勇氣進入造車行列。

但在越來越多米粉鼓勵小米造車，同時也在過去75天內由小米管理層經歷85場業內拜訪溝通、與超過200位汽車行業資深人士深度交流，並且進行4次管理層內部討論、兩次董事會正式討論，另外也進行嚴謹詳盡調查與論證。最終，小米選擇在進入第10年的發展時，確定將以自身資源投入造車。

雷軍認為，目前小米擁有超過萬人研發團隊、全球前三大手機業務發展能力，以及更完善的智慧生態鏈資源，同時手上儲備現金更達人民幣1080億元，確實可以放手一搏挑戰造車，並且全力推進「手機 X AIoT」的核心戰略。

不過，小米在此次說明中並未透露其造車具體細節，預期會在後續對外公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米 電動車 雷軍

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