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AIT拍賣網站上線了！47款美國在台協會二手家具、家電限時開賣

聯合新聞網 / INSIDE
美國在台協會二手家具拍賣頁面截圖
美國在台協會二手家具拍賣頁面截圖

沒想到原來美國在台協會的二手物品，之前都是實體拍賣。

美國在台協會（AIT）2021 年的春季拍賣會起跑，在 3/22 至 4/6 下午 3 點間將開放網友於美國大使館拍賣網站的 Taipei Online Auction 競標二手傢俱與貨櫃箱。

過往美國在台協會也有辦過春季或秋季拍賣二手物品的活動，大多為家具、家電、辦公用品，雖然會在網頁上列出物品清單，不過是採實體填單競標的方式，要在指定日期到美國在台協會現場查看物品並且將出價投入拍賣箱

今年美國在台協會宣布拍賣網站正式開張，想要競標的人可以直接註冊網站，並且線上參與競標。這個網站其實是屬於美國大使館官方拍賣網站底下，開設了台灣台北的專區，會到首頁則可以看到其他地方的美國大使館正在拍賣哪些東西。

網購拍賣已經是台灣日常，沒想到美國在台協會的二手傢俱拍賣現在才從實體走到線上，這次總共有 47 項物品競標，仔細看看品質都相當不錯，想要擁有曾經放在美國在台協會的家具和物品的讀者，不妨把握時間參與 AIT 首次線上二手競標。

《本文作者 Mia ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國在台協會 AIT 拍賣會

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