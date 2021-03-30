上船啦！長榮長賜號通過蘇伊士運河多難？CNN模擬遊戲給你親自開船

這次的互動遊戲是由 CNN Travel 與在海上工作資歷二十年的專業船長 Yash Gupta 合作。

歷時六天卡在運河的長賜號（Ever Given）稍早傳出脫困好消息，長賜號通過蘇伊士運河多難？CNN 自製一個網頁遊戲讓全民可以體驗通過蘇伊士運河，除了更了解通過的路線，也可以實際體會一下開船卡住的感覺！

玩家使用鍵盤方向鍵來操作在蘇伊士運河上黑色的長賜號，上下鍵為加速與減速，左鍵與右鍵來控制方向，左側黃色的區塊會標示風向、風速以及玩家的引擎力量，右側顯示玩家現在所航行的方向以及引擎的情況。

這次的互動遊戲是由 CNN Travel 與在海上工作資歷二十年的專業船長 Yash Gupta 合作。當然，在實際行駛中還有非常多影響因子，水深、靠近的堤岸、行經船隻、其他天氣狀況（例如：能見度）這款遊戲在於讓眾人都能簡單模擬在運河上卡船的困難，航行在蘇伊士運河是一項高壓力、複雜的任務，需要掌握熟練的駕駛技巧。

CNN 模擬遊戲給大家開一遍，編輯實際開了一遍沒有拿捏好轉舵的時間，最後也撞上河岸，大家不妨親自挑戰一回看看。

長榮海運的貨櫃輪「長賜號」（ever given）上週在埃及蘇伊士運河擱淺，造成雙向航道塞住讓全球貨運延誤。根據估計，運河封閉下每小時貿易損失達 4 億美元（約新台幣114億元）每日約損失 96 億美元。

目前長賜號在運河的狀況，在曝光的影片中，長賜號似乎已經擺正，目前仍不清楚水道多久能恢復通行。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》