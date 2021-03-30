賀蘇伊士運河恢復航運！Google搜尋打2關鍵字現「長賜號」動畫

長榮海運長賜號經歷了7天終於脫困，蘇伊士運河也在堵塞後已經恢復航運，目前有400多艘船正等著通過，預期要花上三天到三天半的時間才能疏通，為了慶祝這件好消息，谷哥(Google)也在搜尋引擎放了小巧思，只要打上「suez canal(蘇伊士運河)」或是「ever given(長賜號)」，就會有小船的GIF不斷由右往左航行，相當可愛有創意。

在周一清晨，蘇伊士運河管理局與荷蘭Smit Salage公司的團隊合作，讓長賜號開始重新浮起，並擺正船身。幾個小時候，長賜號一度又橫置，隨著漲潮時被拖行解困，長賜號是在本月23日因為受到強風影響，因此卡在蘇伊士運河南端，導致這條歐亞之間重要航道交通中斷。

據尼羅河電視台報導，目前等待通過運河的船隻中，包括數十艘貨櫃船、散貨船、油輪和液化天然氣（LNG）或液化石油氣（LPG）船，目前有422艘船排隊等待通過，預期耗費三天或三天半疏通，長賜號受困蘇伊士運河對全球航運業造成的連鎖影響，可能需要數周甚至數月才能化解。