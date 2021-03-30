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DHL母公司將於2030年前投資70億歐元 發展碳中和物流系統

聯合新聞網 / 楊又肇

繼Fedex近期宣布將在2040年以前讓所有貨品快遞車輛轉向電動化，並且加速減少其服務累積產生排碳量，目前由德國郵政集團全資持有的DHL也宣布將以科學基礎建立減碳目標決策，預計在2030年前投資70億歐元，藉此發展碳中和物流系統，同時加速實現去碳化發展目標。

DHL更宣布將在2030年前部完成署8萬輛電動車，在最後一哩路運送 (last-mile deliveries)過程中達成60%車隊電動化，先前在台灣地區也已經與Gogoro合作導入Gogoro 2 Utility車款，藉此降低貨運遞送過程的排碳量。

在去年時候，DHL更確定導入機器人協助揀貨、分貨，藉此提升貨品配送效率，並且降低物流配送過程時所產生排碳量。

而在此次宣布投資70歐元資金中，將聚焦在導入替代性航空燃料、擴充零排放電動車隊，以及採用氣候中立建築，同時將在2030年以前降低溫室氣體排放量，並且符合巴黎氣候協定 (Paris Climate Agreement)規範，並且作為DHL與母公司德國郵政DPDHL集團永續發展目標。

同時，德國郵政DPDHL集團管理董事會與監督董事會將在下次年度股東大會提案，預計讓管理董事會的薪酬系統將與永續企業發展更密切相關，其中預計在計算管理董事會薪酬時，將把ESG目標達成率納入考量，藉此讓董事會積極推動實現永續發展。

德國郵政DPDHL集團強調，從2008年開始就已經設定長遠的永續發展目標，並且在2017年成為全球第一家設立在2050年前達成淨零溫室氣體排放目標的物流業者，後續更在2019年提出「策略2025 (Strategy 2025)」，讓永續發展成為日後發展策略的基本項目之一。

此外，德國郵政DPDHL集團也說明電力驅動並非未來替代選項之一，未來將會投入更多再生能源燃料發展與利用，並且預期航空及長程運輸使用燃料在2030年前，至少會有30%來自永續燃料，同時未來更將投資對環境友善、氣候中立 (climate-neutral)的建築物，例如辦公空間、郵務與包裹中心及物流倉庫。

在內部發展部分，德國郵政DPDHL集團也表示將提升內部員工多元性，同時也將與合作供應鏈共同實現永續發展目標，並且盡到企業責任回饋社會再造發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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