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Facebook計畫建造兩條海底電纜 連結北美與新加坡、印尼

聯合新聞網 / 楊又肇

Facebook宣布，將與Google、各地區電信業者合作，預計建立連結新加坡印尼，以及北美地區的兩條海底電纜，藉此提升美國至東南亞地區的網路連接效率。

這兩條海底電纜分別以Echo及Bifrost命名，將會穿越爪哇海、橫跨太平洋，並且由前者連接北美與印尼，後者則將連接北美與新加坡，預期藉此提升美國與東南亞地區的網路連接速度。

其中Echo預計與Google、印尼電信業者XL Axiata合作鋪設，預計2023年內完工，而Bifrost則由印尼Telkom子公司Telin與新加坡企業Keppel合作鋪設，計畫在2024年完成。

目前這兩條海底電纜鋪設工程依然要獲得相關監管機構批准。

依照數據顯示，印尼目前已經是Facebook在全球發展前五大市場之一，同時在印尼約2.7億人口中，約有高達73%比例上網人口，但這些上網人口多半是透過手機等裝置上網，僅不到10%比例上網人口透過寬頻網路上網，因此在Facebook投資計畫裡除了擴大印尼地區公共Wi-Fi熱點建制之外，更計畫在印尼境內20座城市佈署長達3000公里長度的光纖網路，藉此增加更多上網人口。

除了此次計畫建造的兩條海底電纜，Facebook先前也曾與Google、Pacific Light Data Communication與TE SubCom合作建造連接香港的跨太平洋海底電纜，但後續基於資訊安全考量，最終調整改連至台灣及菲律賓。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印尼 新加坡 東南亞 Facebook

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