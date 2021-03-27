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全球第一個具公民權的機器人創作畫作 以NFT形式賣出688888美元

聯合新聞網 / 楊又肇

Twitter創辦人暨執行長Jack Dorsey第一則推文近期以NFT (非同質化代幣)形式拍賣，總計得標金額達275.5萬美元之後，全球第一個取得公民權的機器人「Sophia」創作畫作，稍早也透過NFT形式以688888美元等值價格成交。

此幅作品是由「Sophia」與義大利數位藝術創作者Andrea Bonaceto合作繪製而成，並且以《Sophia Instantiation》為稱，其中包含一組時間長度為12秒、展示「Sophia」將Andrea Bonaceto畫作轉變成數位創作的MP4影片檔案，以及「Sophia」實際創作畫作。

相較過往數位化內容具備可大量複製特性，在區塊鏈技術藉由去中心化形式，將數位資料分散存放於網路環境，確保數位資料所有權不可複製特性，並且能以此主張數位資料持有價值，進而推動以NFT形式交易數位內容，並且確保數位內容所有權的熱潮。

近期較著名的NFT形式交易，則是由數位藝術家Beeple以2007年5月1日至2021年1月7日間累積創作5000張畫作拼貼作品《Everydays：The First 5000 Days》，一樣是以NFT形式於佳世得拍賣，成交金額高達6930萬美元。

過去在網路上爆紅的迷因圖「彩虹貓 (Nyan Cat)」創作者—數位藝術家Chris Torres，便將以NFT形式進行拍賣，最終以以300以太幣成交，換算後約為59萬美元，等同新台幣1640萬元。

近期吸引更多人關注的NFT形式交易，則是Twitter創辦人暨執行長Jack Dorsey第一則推文，由區塊鏈技術公司Bridge OracleSina Estavi以1630.58以太幣得標，換算法定金額約為275.5萬美元，換算為新台幣的話約達7849萬元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

區塊鏈技術 藝術家 義大利

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