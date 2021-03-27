全球第一個具公民權的機器人創作畫作 以NFT形式賣出688888美元

Twitter創辦人暨執行長Jack Dorsey第一則推文近期以NFT (非同質化代幣)形式拍賣，總計得標金額達275.5萬美元之後，全球第一個取得公民權的機器人「Sophia」創作畫作，稍早也透過NFT形式以688888美元等值價格成交。

此幅作品是由「Sophia」與義大利數位藝術創作者Andrea Bonaceto合作繪製而成，並且以《Sophia Instantiation》為稱，其中包含一組時間長度為12秒、展示「Sophia」將Andrea Bonaceto畫作轉變成數位創作的MP4影片檔案，以及「Sophia」實際創作畫作。

NFTs, a digital signature saved on blockchain ledgers that allows anyone to verify the ownership and authenticity of items, have become the latest investment craze, with one artwork selling this month for nearly $70 million 3/5 pic.twitter.com/s7ysoGaWN9 — Reuters (@Reuters) March 22, 2021

相較過往數位化內容具備可大量複製特性，在區塊鏈技術藉由去中心化形式，將數位資料分散存放於網路環境，確保數位資料所有權不可複製特性，並且能以此主張數位資料持有價值，進而推動以NFT形式交易數位內容，並且確保數位內容所有權的熱潮。

近期較著名的NFT形式交易，則是由數位藝術家Beeple以2007年5月1日至2021年1月7日間累積創作5000張畫作拼貼作品《Everydays：The First 5000 Days》，一樣是以NFT形式於佳世得拍賣，成交金額高達6930萬美元。

過去在網路上爆紅的迷因圖「彩虹貓 (Nyan Cat)」創作者—數位藝術家Chris Torres，便將以NFT形式進行拍賣，最終以以300以太幣成交，換算後約為59萬美元，等同新台幣1640萬元。

近期吸引更多人關注的NFT形式交易，則是Twitter創辦人暨執行長Jack Dorsey第一則推文，由區塊鏈技術公司Bridge OracleSina Estavi以1630.58以太幣得標，換算法定金額約為275.5萬美元，換算為新台幣的話約達7849萬元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》