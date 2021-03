全球第一個具公民權的機器人創作畫作 以NFT形式賣出688888美元

Twitter創辦人暨執行長Jack Dorsey第一則推文近期以NFT (非同質化代幣)形式拍賣,總計得標金額達275.5萬美元之後,全球第一個取得公民權的機器人「Sophia」創作畫作,稍早也透過NFT形式以688888美元等值價格成交。

此幅作品是由「Sophia」與義大利數位藝術創作者Andrea Bonaceto合作繪製而成,並且以《Sophia Instantiation》為稱,其中包含一組時間長度為12秒、展示「Sophia」將Andrea Bonaceto畫作轉變成數位創作的MP4影片檔案,以及「Sophia」實際創作畫作。

NFTs, a digital signature saved on blockchain ledgers that allows anyone to verify the ownership and authenticity of items, have become the latest investment craze, with one artwork selling this month for nearly $70 million 3/5 pic.twitter.com/s7ysoGaWN9