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Android Ready SE設計規範 讓手機變成數位車鑰匙、身分證

聯合新聞網 / 楊又肇

在蘋果於iOS加入「CarKey」功能，讓使用者可透過iPhone解鎖車輛後，Google也宣布成立Android Ready SE Alliance聯盟，讓Android手機可以變成數位車鑰匙，另外也能化身數位身分證

依照Google說明，在Android Ready SE Alliance聯盟設計中，將可藉由硬體及軟體保護方式，確保手機存放資料可靠性，讓使用者可直接將手機當作數位車鑰匙、數位身分證、數位駕照等，同時配合先前設計也能直接作為數位錢包、電子交易裝置使用。

為了實現這樣的使用模式，Android手機內部必須搭載諸如Pixel系列手機的Titan M安全晶片，並且搭配Google對此打造的StrongBox加密技術。

目前Google已經與Giesecke+Devrient、Kigen、恩智浦、意法半導體、達利斯等晶片業者合作，讓更多安全晶片能符合Android Ready SE設計規範，並且讓OEM合作業者採用此設計方案。

除了應用在手機產品，StrongBox加密技術也能用於Wear OS、Android Auto Embedded，以及Android TV等作業系統，搭配安全晶片使用，將可擴展數位身分證、數位鑰匙，以及數位交易支付等應用模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

數位身分證 Google Android

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