Google挖角前Intel處理器老將 負責帶領客製化處理器研發

Google稍早宣布挖角前Intel Core處理器團隊工程師，同時具備近25年客製化處理器設計與開發經驗的Uri Frank，未來將以工程部門副總裁身分帶領Google位於以色列的伺服器處理器設計研發團隊，並且打造客製化處理器產品。

在此之前，Google已經打造多款TPU (Tensor Processing Unit,張力處理器)，主要用於伺服器運作，並且針對語音識別、搜尋、物件辨識、語言翻譯等運算需求進行加速。

而其他方面，Google也曾與Intel收購的Movidius合作打造Myriad 2 VPU，並且以Pixel Visual Core名稱用於Pixel 2系列手機，以及後來推出的影像識別相機Google Clips，甚至後來也在Pixel 4系列打造名為Pixel Neural Core的客製化VPU，另外也針對隱私保護需求打造名為Titan安全晶片。

如同先前Google說明，投入客製化處理器設計的原因，主要與本身服務需要更符合運算需求的處理器運作，因此相較過往與外部業者合作處理器的作法，在特定領域已經開始導入客製化處理器設計，以利提升服務運作效率。

事實上，除了Google投入客製化處理器設計與研發，Facebook目前用於服務的伺服器也開始採用客製化處理器，而蘋果去年也宣布將使Mac系列機種在未來兩年內全面採用Arm架構設計的客製化處理器，目前包含iPhone、iPad、Apple Watch與Apple TV等產品也全數採用蘋果客製化處理器打造。

依照先前消息，Google其實也已經投入用於Pixel系列機種的客製化處理器研發，或許會在合適時間對外公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》