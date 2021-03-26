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藉由更簡單架站體驗 GoDaddy協助中小企業降低數位行銷門檻

聯合新聞網 / 楊又肇
GoDaddy亞洲行銷總監謝宜瑾
GoDaddy亞洲行銷總監謝宜瑾

從早期以經營網域註冊銷售為主，到目前開始提供一站式建立網站服務的GoDaddy，今日 (3/25)表示今年開始將會強化台灣市場發展，除了針對「.tw」結尾的網域提供促銷，未來也期望能透過更多在地化服務協助台灣中小企業，透過自行建立網站進行數位化行銷。

引述台灣經濟部商業司統計數據，顯示2020年新登記設立公司數量超過4萬6000家，相比2019年的4萬1000家不減反增，意味此波疫情雖然改變不少生活與工作型態，卻未影響台灣創業熱度。

而相比傳統透過開放眾人申請使用的部落格、網頁空間，以及電子郵件等服務，GoDaddy認為藉由自行建立網站不僅更能凸顯獨有特色，同時在宣傳內容也能以更具彈性方式呈現，甚至也較不受他人服務使用規範限制。

有鑑於一般看法認為自行建立網站難度較高的印象，GoDaddy強調本身服務採用更簡單、直覺介面設計，同時提供一站式服務讓使用者能從網域申請註冊，到後續使用架站神器服務建立網站，標榜能在短時間內完成網站設計。

此外，GoDaddy亞洲行銷總監謝宜瑾也說明透過提供中文客服與線上工具，讓使用者能更容易解決各類網站架設時的疑難雜症，同時也能透過一站式服務完成網站設計各類需求。

▲GoDaddy目前主打一站式服務，讓使用者可輕易地在短時間內建立網站
▲GoDaddy目前主打一站式服務，讓使用者可輕易地在短時間內建立網站

相較更進階的架站使用需求，謝宜瑾表示GoDaddy提供服務訴求更容易、簡單的架站體驗，同時也能透過在地化客服輕易取得相關技術協助，而目標族群也確實鎖定較不具備技術背景，並且希望透過自建網站進行數位化行銷的創業族群，例如位於台中豐原的精品義式冰淇淋店Legendairy，本身就是使用GoDaddy服務架設網站。

實際上，GoDaddy的在地化客服已經推行多年，目前針對台灣市場主要還是透過亞洲地區中文客服提供技術協助，尚未在台灣建立在地客服系統，但未來也會爭取設置，讓台灣市場使用者能有更在地化的服務感受。

不過，對於未來是否有機會在台灣設置在地化伺服器，或是與更多在地服務如台灣市場較多人使用的LINE等社群平台串接，目前暫時還沒有此方面的規劃。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

創業 疫情

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