今年依然受疫情影響 Computex 2021預期將調整為線上形式

雖然去年底預告將以實體活動形式舉辦Computex 2021，但主辦單位外貿協會 (TAITRA)顯然因為台灣防疫措施仍進行邊境管制，因此在無法確保海外專業人士及新創團隊是否能來台參展情況下，將取消原訂在6月1日至4日間於南港展覽館及台北國際會議中心展出的實體活動。

同時，原訂在6月2日至4日間舉辦的InnoVEX 2021實體活動，同樣也因為相同因素取消。而原定配合進行的線上虛擬展會活動則會繼續舉辦，同時外貿協會也會在近期內公布具體調整細節。

由於去年因為疫情影響，最終改為線上形式舉辦的Computex 2020，已經讓外貿協會有相關經驗，因此預期今年調整為線上形式舉辦，將不會造成太大影響。

但由於目前台灣因為相對不受疫情影響，近期也開始有不少大型展會活動恢復舉辦，因此也有可能讓台灣境內業者以實體展會活動展出，並且配合線上直播等方式與海外業者互動。

而目前外貿協會也已經規劃Computex CYBERWORLD線上展會活動內容，讓海外買家可透過電子報、網站、電子名片等方式與台灣境內業者進行交流。

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