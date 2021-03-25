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Intel透露最快2024年恢復「Tick-Tock」處理器產品更新模式

聯合新聞網 / 楊又肇

相較過往沿用許久的14nm製程設計，Intel在稍早宣布啟用IDM 2.0發展策略時，同時也由執行長Pat Gelsinger確認將在2024年至2025年恢復早期的「Tick-Tock」處理器產品更新模式。

「Tick-Tock」更新模式，是Intel早期在處理器產品更新模式，其中「Tick」是指在製程技術節點提升，而「Tock」則是針對相同製程技術產品結構進行強化。

但先前因為受限製程技術難以突破，即便目前終於在筆電處理器採用10nm製程，Intel在近期公布代號Rocket Lake桌機處理器依然維持使用14nm製程設計，只是在製程設計做了多次精進，因此被不少玩家揶揄擠牙膏。

而在此次宣布啟用IDM 2.0發展策略，強調將持續投入自製處理器發展，但也說明將與台積電等代工業者合作先進製程技術，以利處理器採用製程技術符合市場需求，同時也能藉此縮短製程技術應用與競爭對手之間落差，另一方面也能有充足時間讓Intel精進旗下製程技術。

依照Pat Gelsinger說法，在目前處理器產品已經完成2021年至2023年間的發展規劃，預期最快可在2024年或2025年恢復「Tick-Tock」處理器產品更新模式，並且讓新款處理器能以此更新週期穩定推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 Intel 處理器

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