僅此一天！Facebook確定以線上形式舉辦F8 Refresh開發者大會

去年因為疫情影響，進而取消F8 2020開發者大會後，Facebook稍早確認將以線上形式舉辦名為F8 Refresh，讓過往每年舉辦的F8開發者大會再次回歸。

F8 Refresh預計在今年6月2日以線上形式，透過Facebook for Developers頁面進行直播，並且將免費開放全球開發者報名參與。

不過，相較過往以2天形式舉辦，此次改為線上形式的F8 Refresh僅安排一天活動行程，同時當天並不會由Facebook執行長Mark Zuckerberg進行開幕主題演講，而會由Facebook平台夥伴關係副總裁Konstantinos Papamiltiadis揭幕。

在疫情影響之下，雖然近期已有出現趨緩情況，美國境內依然有不少大型活動取消舉辦，例如去年改以線上形式舉辦的NVIDIA GTC大會，今年依然維持以線上形式舉辦，而Facebook今年調整以線上形式舉辦，自然也是考量疫情影響，以及與會人員健康安全。

而在日前透露將著重擴增實境應用發展，並且透露將會推出擴增實境眼鏡裝置，以及可搭配眼鏡裝置使用的手環配件，預期今年舉辦的F8 Refresh將會有更多內容與擴增實境應用相關。

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