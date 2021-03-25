SpaceX旗下衛星網路服務Starlink 最快第三季進駐菲律賓

相關報導指稱，菲律賓網路服務業者Converge ICT (Converge Information and Communications Technology Solutions)將引進SpaceX旗下Starlink衛星連網服務，讓菲律賓連網速度能藉由衛星網路服務提升。

雖然菲律賓網路很早就已經進入4G連網規格，但穩定性與整體速度依然不比鄰近國家的網路表現，雖然近年已經有所改善，卻仍有不足情況。

而在去年底時，菲律賓參議員Aquilino "Koko" Pimentel III與負責政府關係事項的SpaceX副總裁Patricia Cooper洽談，希望能將SpaceX旗下Starlink衛星連網服務帶到菲律賓，藉此改善當地連網速度與穩定性不佳問題。

在今年初對外聲明中，菲律賓參議院表示Starlink衛星連網服務最快可在今年第三季內開放菲律賓境內使用，並且透過衛星連網方式提升菲律賓境內網路覆蓋率，同時藉由網路品質提升帶動經濟、教育等發展。

就相關報導指稱，在菲律賓境內的Starlink衛星連網服務將由當地網路服務業者Converge ICT引進，因此可能會採用代理方式提供使用Starlink衛星連網服務。

目前Starlink衛星連網服務已經在美國、英國等地區開通，並且計畫在全球更多地區啟用。而在此之前，台灣地區已經可以申請預訂Starlink衛星連網服務，但只少要等到2022年才會正式開通，遠傳電信方面則透露對此進行關注，同時也表示會在觀察下考慮相關投資事宜。

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