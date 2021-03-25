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AZ疫苗、線上展覽科技 誰才是慘澹會展產業最佳救贖？

聯合新聞網 / 王友光 Joseph Wang
今年的台北國際工具機展原訂線上線下Hybrid展出，疫情考量下，外貿協會仍決定延期實體展，將展覽火力全灌注於線上。照片來源：台北國際工具機展線上展覽系統
今年的台北國際工具機展原訂線上線下Hybrid展出，疫情考量下，外貿協會仍決定延期實體展，將展覽火力全灌注於線上。照片來源：台北國際工具機展線上展覽系統

疫苗上市，副作用傳言不斷，為了替民眾建立信心，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中 3/22 一早前往台大醫院帶頭施打。首批醫護施打完畢，還有九大類民眾優先接種，雖然 11 萬劑數量尚不足，至少對民生保護跨出了第一步。

但同樣受疫情影響的國際商情，卻不因疫苗推出而得到救贖，就如主題性商務交易的核心--會展產業，去年可謂跌落谷底，今年也未見起色，甚至讓經濟部再次出手，宣布再多發放3個月相關產業員工薪資跟營運資金的補助。只是補助能撐多久？

以國內最大策展單位外貿協會來說，2021上半年舉辦三大展覽—台北國際工具機展、台北國際汽車零配件展、台北國際電腦展覽會，已經有兩個展因疫情使得實體展延期或停辦，百億美元商機突然可能憑空消失，策展方、廠商焦心不已，都將指望轉往線上，最新展會科技的即時救援，無疑成為展會商情的救生筏。

坊間不乏繽紛絢麗的官網，已能完整呈現品牌風格、產品資訊，為何還需要「線上展覽系統」？會這樣問的人肯定沒想過商務人士真正的需求是什麼。商業洽談的環節中，除了了解商品特色，最重要的是「議價」，一來一往的心理戰，必須是「人與人」直接對接才能演出的精彩橋段。

不知道何時終結的疫情時代，該如何打破遠距藩籬，重塑商業可能？既然見不了面，將線上展覽系統加入即時訊息功能 ( Instant Message ) 是一種解方。在線觀展的同時不需切換系統，直接用站內即時訊息串接客戶及廠商代表，讓商談自然發生，回歸實體展會也很重視的「人本」交流。

AZ 疫苗有如及時雨，普及後可望有效控制疫情擴散，但要提振特定產業，還需對症下藥。會展業重挫不振之際，用新科技輔以內行人才能掌握的產業知識，除了可一解無法群聚的燃眉之急，也能為疫情後新常態描繪新產業方向。

《原文作者為光禾感知科技創辦人/執行長 王友光，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 展覽資訊 電腦展 工具機 AZ疫苗

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