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歡慶10周年免費送LINE Points？山寨網站恐盜個資 補救方法看這
你也收到了嗎？近日網路流傳一則「免費LINE Points線上贈」訊息，為了慶祝LINE10周年，推出簽到活動天天送LINE Points。然而天下沒有白吃的午餐，查核機構「MyGoPen」便指出這是典型的山寨網頁詐騙手法，要大家千萬別點擊，不但沒有根本點數，還可能先把自己的帳號資料親手送給詐騙集團。
查核機構「MyGoPen」指出，近日有不少民眾回報收到LINE十周年簽到活動的網頁，實際上官方根本無此活動，屬於常見的詐騙手法。訊息內容大致如下：
邀請你一起拿LINE Points~🎉 只要加入 Points 線上贈 - 點數天天送 生活圈好友，就送免費LINE Points!😍 遊戲規則： 邀請 6 人，就送LINE Points 10 點，請點擊此連結加 Points 線上贈 - 點數天天送 好友 LinePoint*me
不肖份子透過假裝贈送點數的方式誘使用戶點擊不明網址，按下立即領取後還會要你加入不明LINE帳號為好友。「MyGoPen」提醒這並非官方活動，就算完成相關步驟也不會獲得任何點數，還可能把個資雙手奉上。
根據LINE官方網站先前教學，民眾看到任何網址先別急著點下去，多數LINE官方服務都使用line.me網域，意思就是「只要網址中有line.me」，才是真的LINE官方服務或活動。此外當被要求輸入帳號密碼時，更要提高警覺，避免資料外洩。
若不慎在假網站輸入帳號密碼，務必趕快從LINE主頁中的設定→我的帳號→密碼→變更密碼，馬上更改LINE密碼。最好同時查看是否有可疑裝置，從LINE主頁中的設定→我的帳號→登入中的裝置將可疑裝置登出。
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